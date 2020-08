Coronavirus, 2027 i casi positivi nel Lazio. Allo Spallanzani il primo test sull'uomo del vaccino

Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino made in Italy all'ospedale Spallanzani dove oggi, lunedì 24 agosto, parte la fase sperimentale sul primo dei 90 volontari che hanno dato la loro adesione a quella che potrebbe essere una svolta in positivo nella lotta al Coronavirus.

Nel complesso alla giornata di domenica 23 agosto sono 2027 gli attuali casi positivi Covid19 nella Regione Lazio. Di cui 1735 sono in isolamento domiciliare, 286 sono ricoverati non in terapia intensiva, 6 sono ricoverati in terapia intensiva. 874 sono i pazienti deceduti e 7046 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 9947 casi.

Prima dose del vaccino sull'uomo allo Spallanzani

Alle 8:32 è stata infatti inoculata all'Inmi Spallanzani di Roma la prima dose del vaccino italiano contro Covid-19, per l'avvio della fase clinica I della sperimentazione. "A noi interessa che il vaccino sia efficace. Se tutto avviene nei tempi programmati, il nostro auspicio è che sia prodotto in primavera", ha spiegato il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia.

"Il primo volontario a cui stamattina è stata inoculata la dose di vaccino verrà tenuto in osservazione per 4 ore da una équipe, poi tornerà a casa e verrà monitorato per 12 settimane - ha aggiunto - Mercoledì proseguiremo con altri due volontari e così a seguire tutti gli altri fino a 24 settimane. Poi, se tutto andrà bene, ci saranno la seconda e la terza fase di sperimentazione che probabilmente faremo in un Paese dell'America Latina dove il virus è in crescita". Vaia ha anche ricordato che molti volontari hanno detto che intendono "devolvere il rimborso spese previsto alla ricerca".

Coronavirus a Roma domenica 23 agosto

Nel dettaglio, nella giornata di ieri si sono registrati 114 i nuovi casi positivi di SarsCov2 a Roma, altri 35 nella provincia della Capitale, 20 a Frosinone, sei a Latina e cinque a Viterbo. Numeri che, sommati, fanno registrare 184 casi e un decesso.

Dei nuovi contagi il 60% hanno link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). "I casi diminuiscono rispetto a ieri (sabato ndr) ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h", ha commentato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Assessore alla Sanità della Regione Lazio che domenica ha svolto un sopralluogo all'aeroporto di Fiumicino ed al porto di Civitavecchia dove si sta definendo l'accordo sui test agli imbarchi da e per la Sardegna: "Grato ai nostri operatori sanitari il loro spirito di servizio mi commuove. Avvertono la grande responsabilità di fare un servizio per l'intero paese. Grazie".