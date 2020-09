Coronavirus Roma, mai così tanti contagi: pronta task force per vaccini antinfluenzali

Non è mai stato così alto il numero dei contagi a Roma e nel Lazio dall'inizio della pandemia da Coronavirus. I casi registrati ieri sono infatti balzati a quota 238, dei quali 141 nella Capitale: cifre sfiorate solo il 22 agosto con il boom dei rientri dei vacanzieri, e il 28 marzo quando la curva pandemica era in aumento.

Va sottolineato, però, che durante il lockdown di tamponi se ne facevano circa 3500 al giorno, mentre ieri se ne sono fatti 9022. In proporzione, quindi, i contagiati sono meno rispetto a marzo. Si registrano, tuttavia, anche i pazienti deceduti.

I casi Covid nel Lazio

Ad oggi nel Lazio sono 6030 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 5517 sono in isolamento domiciliare. Mentre 482 persone sono ricoverate, di cui 31 in terapia intensiva. Infine, 899 persone sono decedute e 7851 guarite. In totale sono stati esaminati 14780 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

D'Amato: "C'è ripresa virus, ma il quadro è diverso"

"C'è una ripresa, anche se in un quadro completamente diverso: oggi prevalgono gli asintomatici e i cluster famigliari", ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, commentando il bollettino del 22 settembre sui casi di Covid nel Lazio.

"Al momento non abbiamo situazioni di sofferenza nella rete, ma dobbiamo necessariamente mantenere alta l'attenzione" aggiunge D'Amato.

A lanciare l'alert è anche Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, che ricorda come il virus sia impietoso "con i soggetti più fragili, gli anziani". Per questo auspica "interventi rapidi sul territorio", con un potenziamento delle cure domicilian e una rete sociale più ampia per sostenere le persone più deboli.

Task force sui vaccini antinfluenzali

Nella giornata di martedì è stato fatto anche un punto sulle vaccinazioni antinfluenzali, dal 24 settembre saranno distribuite le prime 400 mila dosi alle Asl Roma 1, Asl Roma 2, Asl Roma 6, Asl di Viterbo e Asl di Latina.

Obiettivo è quello di vaccinare 2,4 milioni di cittadini. Sarà attivo a partire da oggi presso l'ospedale Sant'Eugenio il nuovo drive-in pediatrico nella fascia di età compresa tra 0-6 anni in collegamento con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù punto di riferimento per tutte le attività pediatriche. Un percorso protetto dedicato ai bambini con accesso presso il centro prelievi da viale Rhodesia.