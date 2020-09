Coronavirus Roma, triplicati pazienti nelle terapie intensive in due settimane

Da nove (registrati il 9 settembre) a 27 (dato del 20 settembre). Il numero di pazienti positivi al Coronavirus e ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali di Roma e del Lazio è triplicato nel giro di due settimane.

Le percentuali sono ancora più marcate se si raffrontano i dati del 20 settembre con quelli di un mese fa. Il virus c'è e circola ancora come sottolineato anche dall'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato che invita alla prudenza.

Ad oggi nel Lazio sono 5.840 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 5.347 sono in isolamento domiciliare. Mentre 493 persone sono ricoverate, di cui 27 in terapia intensiva. Infine, 895 persone sono decedute e 7.807 guarite. In totale sono stati esaminati 14.542 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

A Roma apre un nuovo drive-in per i test rapidi

Pubblicata la procedura per l'abilitazione delle strutture sanitarie nel Lazio autorizzate all'esercizio dell'attività di diagnostica di laboratorio per l'esecuzione dei test rapidi antigenici. "Apre presso l'IRCCS Santa Lucia il nuovo drive-in a Roma-Sud (Asl Roma 2 - ingresso da via ardeatina 354). - sottolinea D'Amato - La postazione, opportunamente segnalata, si trova presso l'area di parcheggio antistante l'ospedale di neuroriabilitazione dell'IRCCS. Il nuovo drive-in nasce per incrementare la sicurezza e l'inclusione delle persone con disabilità promossa dalla Regione Lazio, valorizzando l'esperienza del Santa Lucia".

Positivo l'attaccante della Lazio Vedat Muriqi

L'attaccante della Lazio Vedat Muriqi, appena acquistato dal Fenerbahce, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Muriqi si è sottoposto al test poco prima di ripartire per l’Italia dove si sarebbe dovuto aggregare alla squadra di Inzaghi.

Speranza: "Obbligo tampone per chi arriva da Parigi"

"Ho firmato una nuova ordinanza che estende l'obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus". Lo annuncia sui social il ministro della Salute, Roberto Speranza. "I dati europei non possono essere sottovalutati - ammonisce - L'Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora".

L'ordinanza, informano dal dicastero, entrerà in vigore domani e riguarda le seguenti aree: Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.