Coronavirus Roma, ospedali senza posti: nel Lazio pronti 1035 letti in più per pazienti Covid

Il rapporto tra i tamponi e i positivi da coronavirus a Roma e nel Lazio è del 5%. I numeri delle terapie intensive, ancora in aumento come si evince dai grafici sottostanti, però preoccupa la Regione che ha così deciso di aumentare, nuovamente come mesi fa, i posti letto negli ospedali.

Saranno infatti 1.035 i nuovi posti letto a disposizione dei pazienti Covid per un totale di 2.518 posti letto di cui 503 di terapie intensive e sub intensive. Diventa ospedale multidisciplinare anche con funzioni Covid il San Filippo Neri (120 posti), aumentano anche le capacità del Policlinico Umberto I e Spallanzani rispettivamente 274 e 278 posti letto. Il Covid Columbus avrà 259 posti in più.

I casi Covid in tutto il Lazio da inizio pandemia

Nel Lazio, ad oggi, sono 16333 gli attuali casi positivi. Di questi, 1196 sono i ricoverati, a cui si aggiungono 123 pazienti in terapia intensiva.

I pazienti in isolamento domiciliare sono 15014, i guariti sono 9780, mentre i decessi sono 1038. Da inizio pandemia, il totale dei casi esaminati è pari a 27151.

Roma, al via la prenotazione online per tamponi drive-in

"Parte oggi la sperimentazione del Sistema di prenotazione online dei tamponi drive-in: dalle ore 14 sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani, il tampone in uno dei seguenti drive in della Regione Lazio: Asl Roma 1: Santa Maria della Pietà, Via Eugenio Mattei 72; Asl Roma 2: Centro Carni, Via Palmiro Togliatti 1200 o IRCCS Santa Lucia, Via Ardeatina 354; Asl Roma 3: Ex presidio Forlanini, Piazza Carlo Forlanini". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, spiegando che la sperimentazione durerà una settimana.

Lazio, 311 medici disponibili a tamponi rapidi in studi

Il "concetto di coprifuoco è stato adottato in Lombardia e anche simbolicamente è importante perché dà una sterzata" ma il Cts lombardo aveva spinto per una chiusura ulteriore dei locali "alle 21 ma anche prima": lo ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco, membro del comitato scientifico regionale, intervistato da Radio Popolare.

"Noi avevamo chiesto la chiusura o comunque la riduzione sostanziale di momenti come le cene", ha spiegato, seguendo il principio di "evitare tutti i contatti non necessari mantenendo fisse la scuola e le attività lavorative, danneggiando solo tutta la filiera della ristorazione".

Roma, salgono a 35 i contagiati all'ostello Caritas

La situazione all'ostello Caritas di Roma "continua a destare molta preoccupazione. Attualmente su 72 ospiti sono 35 i contagiati al Covid. La Regione Lazio inizierà in giornata il trasferimento degli ospiti in strutture sanitarie". Lo riferisce la Caritas di Roma. Anche 4 operatori che prestano servizio all'ostello sono risultati positivi.

Il sindaco di Fiumicino dona libri a studenti su Covid e social

Da oggi sono in distribuzione agli alunni, in tutte le scuole di Fiumicino, dei libri, donati dal sindaco Esterino Montino, che trattano rispettivamente i temi del Coronavirus, dei social e della Costituzione. "In quest'anno particolare per gli studenti e le studentesse del nostro territorio, caratterizzato prima da mesi di lockdown chiusi in casa a studiare con la didattica a distanza e adesso da regole sul distanziamento e utilizzo di mascherine in classe, ho voluto regalare loro alcuni libri che spero possano apprezzare", dichiara Montino.