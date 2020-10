Coronavirus Roma, D'Amato: "Lieve calo di nuovi casi". Ma le terapie intensive tornano alte come ad aprile

Sono 111 i posti delle terapie intensive occupati a Roma e nel Lazio, numeri che ricordano quelli di aprile, tanto che è proprio dal 30 di quel mese (quando i ricoverati furono 115) che la situazione nei plessi ospedalieri non era così delicata.

Da maggio in poi, come si nota dal grafico sottostante il numero di pazienti nei reparti di terapia intensiva è sempre stato, infatti, sotto le cento unità. Numeri in calo, ripresi costantemente a risalire tra la fine di settembre e il mese di ottobre.

L'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato però, al termine dell'ultima task force con le Asl e gli ospedali, ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno spostando il focus sui nuovi contagi da Covid-19 con un focus sulle città di tutta la regione: "C'è un lieve calo dei casi a Roma", ha detto riferendosi ai dati del 19 ottobre, mentre "rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo su cui incide un cluster nella casa di risposo San Francesco del Comune di Farnese".

I casi Covid nel Lazio

Nel Lazio, ad oggi, sono 15191 gli attuali casi positivi. Di questi, 1130 sono i ricoverati, a cui si aggiungono 111 pazienti in terapia intensiva.

I pazienti in isolamento domiciliare sono 13950, i guariti sono 9703, mentre i decessi sono 1033. Da inizio pandemia, il totale dei casi esaminati è pari a 25927.

Coro di Santa Cecilia in quarantena

Il Coro di Santa Cecilia è in quarantena preventiva per dieci giorni dopo che uno degli artisti è risultato positivo al Covid-9. Lo ha deciso l'Accademia Nazionale dopo aver appreso la notizia ieri sera e aver consultato il medico del lavoro e la Asl.

Potenziamento della rete regionale dei drive-in

Oggi sarà attivato e operativo un nuovo drive-in a Capena (Asl Roma 4) e a Monterotondo (Asl Roma 5) . A questo se ne aggiungeranno presto altri due: uno a Ponte Mammolo e l'altro a Cecchignola. Intanto è attivo il drive-in nella Asl Roma 1 in viale di Tor di Quinto.

Mentre, il drive in pediatrico presso il Sant'Andrea ha prolungato l'orario: dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 ; domenica dalle 9 alle 13. In settimana, inoltre, partirà il progetto di prenotazione online su drive-in del Santa Maria della Pietà, Forlanini e Togliatti.

Nel Lazio attivi 60 laboratori operativi per tamponi rapidi

"Sono 60 i laboratori privati attualmente operativi con i tamponi rapidi antigenici secondo l'accordo siglato con le principali associazioni di rappresentanza. Già eseguiti oltre 12 mila test. In questa settimana progressivamente si attiveranno tutti gli altri laboratori attualmente autorizzati dalla Regione Lazio. I ritardi nell'attivazione sono dovuti esclusivamente a un tema di approvvigionamento da parte delle strutture private". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio (qui l'elenco dei laboratori).