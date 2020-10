Coronavirus Roma: nel Lazio l'indice di contagiosità a 1,09. Rafforzata rete test bimbi 0-6 anni

Su oltre 11 mila tamponi, secondo gli ultimi dati, nel Lazio si sono registrati 265 casi e di questi 151 a Roma con un valore RT di contagiosità stimato questa settimana nella Regione a 1.09.

"Bisogna mantenere alta l'attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale. La gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell'uso della mascherina e del distanziamento. Fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione", dice l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato sta studiando l'ordinanza per l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto.

16740 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 7343 i casi positivi a Covid-19, con 666 ricoverati, a cui si aggiungono 49 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 6628, i guariti sono 8303 e i decessi 923. Il totale dei casi esaminati è pari a 16740.

Nel Lazio rafforzata rete test bimbi 0-6 anni

"È stato confermato dal direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dottor Massimiliano Raponi che da lunedì entreranno in funzione due ambulatori dedicati ai test per i bambini nella fascia 0-6 anni. Il primo presso San Paolo aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 18 e l'altro presso il presidio ospedaliero di Palidoro aperto tutta la settimana sempre dalle ore 14 alle ore 18. Inoltre presso ogni drive-in del Lazio vi sono operatori in grado di effettuare i test e tamponi ai più piccoli" Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Al via lunedì test salivari nelle scuole del Lazio

Al via lunedì con i test salivari nelle scuole del Lazio. Il progetto pilota interesserà diversi istituti. "Partiremo con la sperimentazione del test salivare nelle scuole del Lazio, nel corso dello screening su 800mila studenti" ha spiegato nei giorni scorsi Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma. Il test salivare è stato validato allo Spallanzani. "È un metodo meno invasivo e ci consente di evitare il secondo prelievo", spiega Vaia.

Divieto palestre a scuola, protesta delle società sportive a Fiumicino

Diverse associazioni sportive di Fiumicino scenderanno in piazza la prossima settimana per protestare contro l'ordinanza del sindaco che, per contenere i rischi di contagio Covid-19, ha vietato l'utilizzo delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali a soggetti terzi extrascolastici che ne facciano uso, facendo accedere nelle strutture utenti, siano essi adulti o ragazzi, estranei alla scuola stessa.

Una decisione che ha diviso nelle ultime settimane l'opinione pubblica locale, contestata da 17 associazioni sportive, tra le quali discipline di volley, basket, danza, circa 3.500 atleti ed oltre 200 dirigenti ed allenatori, diverse delle quali ora - lanciano l'allarme - rischiano, senza alternative, di "emigrare" in strutture di Comuni limitrofi per poter svolgere attività agonistiche e di base, vista anche l'indisponibilità da tempo, per inagibilità, del palazzetto dello Sport "Mirko Fersini". Alcune si allenano al momento all'aperto.