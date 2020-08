Coronavirus, 950 gli attuali positivi nel Lazio. Casi di importazione da 33 diversi Paesi

Sono 950 gli attuali casi positivi al coronavirus nel Lazio. Di questi 172 ricoverati in degenza ordinaria, 9 in terapia intensiva, 769 in isolamento domiciliare. Questi i numeri forniti dall'assessorato alla Salute della Regione. Nel computo totale si contano 863 deceduti, 6852 totale guariti, e 8665 casi esaminati da inizio pandemia.

Per quanto riguarda invece i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, sono 18 nel Lazio, 9 a Roma. Di questi 3 sono di importazione: due casi del Bangladesh e uno dall'India. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. A oggi i contagi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi. È attivo il drive-in del Forlanini per i rientri dalla Romania con qualsiasi mezzo, mentre proseguono le operazioni per gli arrivi al Terminal bus di Tiburtina.

I dati Asl del 1 agosto

Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24h e si tratta di una donna con link familiare a un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono sette i casi nelle ultime 24h e di questi due sono di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Tre casi hanno un link a un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 3 un caso nelle ultime 24h e si tratta di una donna già posta in isolamento.

Nella Asl Roma 4 sono tre i casi nelle ultime 24h si tratta di un uomo di 52 anni con link ad un caso già noto e isolato e due casi di due uomini in fase di pre-ospedalizzazione a Civitavecchia. Infine per quanto riguarda le province sono sei i nuovi casi nelle ultime 24h e riguardano la Asl di Latina. Cinque casi sono contatti del dipendente del chiosco sulla spiaggia a Sabaudia per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Sempre a Sabaudia è stata disposta la chiusura di un altro stabilimento balneare, il Lido Azzurro. In corso le operazioni di contact tracing e di sanificazione dei locali. Un caso riguarda un uomo di nazionalità indiana individuato ai test sulla comunità Sikh. La Asl di Frosinone è Covid Free.

Al via il test del vaccino sull'uomo

Partiranno dall'Istituto Spallanzani le sperimentazioni per il vaccino anticovid made in Italy sull'uomo. Dopo mesi di test effettuati sugli animali, ecco che il programma di ricerca entra nel vivo con la fase più attesa. A darne notizia il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Sarà somministrato a 45 volontari sani, di massimo 55 anni, divisi in tre gruppi da 15.

Migranti e covid

Fronte di preoccupazione, secondo l'assessore alla Salute Alessio D'Amato, sono poi gli arrivi di migranti dalla Sicilia. "I trasferimenti sono saliti a 388. Il sistema di accoglienza e controllo va ripensato per il Covid" ha detto l'assessore della giunta Zingaretti, che già nei giorni scorsi avevo espresso i suoi timori per possibili ripercussioni sul sistema sanitario regionale con gli arrivi di migranti dal sud d'Italia. A oggi sono risultati positivi in totale 15 di quelli arrivati nel Lazio, il 4,5% del totale. "Così il meccanismo non può funzionare. Si rischia di sovraccaricare il sistema sanitario già sotto pressione da mesi" ha detto l'assessore.

Il bollettino dello Spallanzani del 1 agosto

Sono ricoverati presso l'ospedale Spallanzani di Roma 59 pazienti. Lo comunica l'istituto di via Portuense nell'ultimo bollettino medico emanato nella giornata di ieri, sabato 1 agosto. Di questi 48 sono positivi al tampone, 11 sottoposti a indagini. Due pazienti necessitano di terapia intensiva. In totale i dimessi oe trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 552.

Circolazione del virus pari al 2,3%

A oggi sono stati effettuati nel Lazio 212.213 test sierologici per limitare il contagio da Covid-19. A renderlo noto è la Regione con l'assessore D'Amato che, dopo la task force del 30 luglio, ha spiegato: "Si conferma una circolazione del virus pari al 2,3%. Questo modello ha consentito finora di individuare 526 asintomatici positivi al test molecolare".

Ma quel 2,3% a cosa si riferisce? È la percentuale di sieroprevalenza tra le persone testate, ossia gli oltre 212mila nel Lazio.

Finora sono stati testati, tra gli altri, 81.198 operatori sanitari, 36.009 operatori delle forze dell'ordine, 51.613 cittadini con accesso spontaneo e 6.451 donatori di sangue.

Pullman dall'est Europa: dopo Tibus i test anche alla stazione Anagnina

Test a bus anche alla stazione Anagnina

Presto, dopo quelli partiti già a Tiburtina, inizieranno i test di sieroprevalenza anche presso la Stazione dei bus di Anagnina (Asl Roma 2). Per coloro che sono giunti a Roma da Paesi dell'Est Europa con mezzi propri o con altri vettori da domani è disponibile inoltre il drive-in del Forlanini (piazza Carlo Forlanini – Asl Roma 3).

Vaia: "Test rapidi funzionano"

I due test rapidi appena validati dall'Istituto Lazzaro Spallanzani per la ricerca del coronavirus "funzionano" ed è positiva "l'immediata risposta della Regione Lazio per il loro impiego nelle aree di afflusso di cittadini provenienti da Paesi nei quali il virus è in fase di crescita. Altrettanto ci auguriamo venga fatto a monte, evitando che entrino nel nostro Paese cittadini positivi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A dirlo Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani che sui risultati ottenuti con i due test - tamponi naso-faringe che permettono di avere una risposta veloce e affidabile sulla presenza del virus - ha inviato la sua relazione al ministero della Salute.