Coronavirus, nel Lazio 5413 casi in totale. A Roma trovato studente positivo, chiude un liceo

Sono 5413 gli attuali positivi al Coronavirus nella regione Lazio. Di questi 459 ricoverati in degenza ordinaria, 17 in terapia intensiva, 4937 in isolamento domiciliare. Da inizio emergenza sono invece 889 i deceduti, 7680 guariti per un totale di 13982 casi esaminati. A fornire i numeri, aggiornati a ieri venerdì 17 settembre, l'assessorato alla Sanità regionale.

Andando invece a guardare i dati delle ultime 24 ore, quindi i nuovi casi di Coronavirus, sono 108 a Roma, 37 nei Comuni della provincia romana e 48 nelle città capoluogo della regione, dove si registra un focolaio in una RSA di Rieti. 193 in totale ieri i nuovi contagi da Covid19 nel Lazio. Un positivo è stato registrato tra gli studenti dell'istituto scolastico De Merode di piazza di Spagna, chiuso fino al 1 ottobre.

I casi a Roma il 18 settembre

Per quanto concerne Roma città, nella Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ultime 24h e di questi sei sono casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, uno dalla Croazia, uno dall’Ucraina e uno dalla Francia. Nove sono casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 63 i casi nelle ultime 24h e tra questi tredici i casi di rientro, cinque con link dalla Sardegna, tre dall’Ecuador, uno dalla Spagna, uno dalla Croazia, uno dal Messico e due con link alla comunità del Perù. Tredici sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro, tre casi con link dalla Sardegna e uno dalla Germania. sei i contatti di casi già noti e isolati.

I casi nei Comuni della provincia

Nei Comuni della provincia romana, nel dettaglio: nella Asl Roma 4 sono 8 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi con link dalla Sardegna e sei contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 5 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di cinque casi di rientro tre dalla Sicilia e due con link alla comunità del Perù. Quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione e tre sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 10 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso con link dalla Sardegna. Sei sono i contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

I casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 48 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono sedici i casi e si tratta di sei casi di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dalla Campania, uno da Singapore, uno dalla Grecia, due dalla Sicilia. Due hanno un link al cluster del mercato ittico dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Frosinone si registrano cinque casi e si tratta di un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e quattro contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano quindici casi e si tratta di tredici casi con link ad un cluster in una RSA dove è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl di Viterbo si registrano dodici casi e si tratta di un caso di rientro dall’Ucraina e cinque contatti di casi già noti e isolati.

"Su quasi 11 mila tamponi oggi nel Lazio - ha commentato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato - si registrano 193 casi di questi 108 sono a Roma e zero i decessi. Nella valutazione del Ministero il valore RT è a 0.54".

Il bollettino dello Spallanzani del 18 settembre

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati "92 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 7 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in mattinata, l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 690".

Task force sulle scuole

"Su quasi 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 131 sono a Roma e due decessi - il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato - . Il valore RT è a 0.54 e una valutazione di bassa diffusione. Oggi incontro in Regione con il prof. Crisanti per istituire una task force sulle scuole".

Al via la nuova RSA pubblica di Zagarolo



La Asl Roma 5 ha ricevuto dalla Regione Lazio il mandato a completare le ultime modifiche sugli aspetti organizzativi e pertanto dal 1° di ottobre aprirà la nuova RSA pubblica di Zagarolo. Dopo le RSA di Genzano e quella di Albano anche a Zagarolo apre i battenti una importante struttura pubblica presso l’ex presidio ospedaliero San Giovanni Battista.

"Una inaugurazione strategica che ci permette di potenziare l’offerta assistenziale territoriale alla popolazione con fragilità" commenta il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Santonocito. La struttura è dotata di 40 posti letto (articolati in due moduli di 20 posti letto ciascuno) di proprietà dell’Azienda e realizzata su una superficie complessiva di oltre 1.000 metri quadri, distribuiti su sei piani.

"La riqualificazione del Presidio di Zagarolo e conversione in RSA si inserisce in maniera organica e strutturale nella progettualità aziendale di riorganizzazione della rete del territorio, con offerta di servizi assistenziali proattivi, volti all’assolvimento sempre più ampio dei bisogni della popolazione a livello territoriale, anche nell’ottica di incrementare il grado di appropriatezza d’uso dell’ospedale e di facilitare le sinergie di deospedalizzazione verso le postacuzie, le strutture intermedie e non ultimo il domicilio" conclude Santonocito.