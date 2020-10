Coronavirus Roma, Regione valuta misure più restrittive: Raggi chiede più controlli su minimarket

Roma e il Lazio sono sotto la lente di ingrandimento. Le terapie intensive stanno crescendo di nuovo e i nuovi di nuovi casi da Coronavirus non accenna a calare. "Se non si piega la curva" dei contagi "nei prossimi giorni saranno inevitabili ulteriori misure", ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Ecco perché, soprattutto nella Capitale, sono previsti più controlli sui minimarket per verificare casi di irregolarità e il rispetto delle regole anti-Covid in particolare sulla vendita di alcolici per evitare assembramenti. Un pugno duro che, in caso di reiterate violazioni, potrebbe portare anche la sospensione dell'attività.

E' quanto ha chiesto la sindaca di Roma Virginia Raggi al comandante della polizia locale Stefano Napoli e al suo delegato alla Sicurezza Marco Cardilli. Oggi intanto è previsto un incontro tra il Prefetto di Roma e le categorie di esercenti, bar e ristoranti, a cui parteciperà anche la Sindaca Raggi. Durante la riunione dovrebbero essere delineate le linee guida per l'applicazione del nuovo Dpcm.

22001 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 11605 i casi positivi a Covid-19, con 969 ricoverati, a cui si aggiungono 90 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 10546, i guariti sono 9395 e i decessi 1001. Il totale dei casi esaminati è pari a 22001.

Lazio, accordo con laboratori privati su tamponi rapidi

I laboratori privati, ad oggi 135, inseriti nell'elenco pubblicato sul sito SaluteLazio.it possono erogare i test di rilevazione per l'antigene di SarS CoV-2 (tamponi rapidi) sia in maniera quantitativa che qualitativa al prezzo massimo di 22 euro". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.L'accordo, aggiunge l'Unità di Crisi regionale, "prevede che nel caso di esito positivo della rilevazione dell'antigene, venga effettuato direttamente il prelievo del campione naso-faringeo dalla stessa struttura ed inviato ai laboratori regionali della rete Coronet, gli unici validati dall'Istituto Spallanzani, senza oneri ulteriori nè a carico dell'utente e né a carico del servizio sanitario regionale".

Volontari Fiumicino in drive-in di Ciampino

Un nuovo drive in per i test rapidi anti-covid ha aperto all'interno dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, a Ciampino. A gestirlo, in collaborazione con la Regione Lazio e la Asl, è la Misericordia di Fiumicino con il supporto dell'associazione Nuovo domani, sempre di Fiumicino. Si tratta di una struttura composta da due tende e quattro container.

23 positivi in ostello Caritas

L'Ostello "Don Luigi Di Liegro" della Caritas di Roma alla Stazione Termini ha sospeso la sua attività ordinaria "per garantire la sicurezza degli ospiti, degli operatori e dei volontari".La scorsa settimana sono stati ricoverati 5 ospiti per sospetto Covid e si è attivato, in piena collaborazione con la Asl, un sistema di tracciamento dei contatti.

Al momento, nella struttura, sono presenti 80 ospiti, 23 sono risultati positivi al tampone Covid-19 effettuato lo scorso 8 ottobre, con loro anche 2 operatori. Tra i positivi, uno è stato ricoverato ieri per sopraggiunta sintomatologia.