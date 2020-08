Coronavirus: nel Lazio "siamo tornati ai livelli di maggio". Al via i test in aeroporto

Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, non nasconde la propria preoccupazione. L'aumento dei casi degli ultimi giorni, fino al picco dei 58 nuovi contagi di ferragosto, tiene in allerta tutti. Ormai in tutta la regione i numeri dell'emergenza coronavirus sono tornati quelli di maggio ed anche l'assessore conferma: "Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare l’apertura delle scuole in sicurezza. Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e lo stop agli assembramenti e l’obbligo di mascherina nei luoghi di maggior frequentazione. Occorre la limitazione dei viaggi nelle aree a rischio".

Anche il governatore Nicola Zingaretti fa il proprio appello alla responsabilità: "Faccio un appello alla responsabilità ai cittadini e ai Prefetti e ai Sindaci, soprattutto dei Comuni della costa: sono fondamentali controlli sul rispetto delle regole e contenimento degli affollamenti. Il rischio di un ritorno indietro è reale, non sprechiamo i sacrifici che abbiamo fatto".

I numeri

Il bollettino dell'assessorato alla Sanità della regione Lazio conferma il trend degli ultimi giorni. Roma città mostra una stabilità: sono infatti 18 i nuovi positivi registrati ieri. A tenere elevati i numeri del Lazio sono in particolare i casi registrati nell'Asl Roma 4 (21 casi nei territori a nord di Roma da Ladispoli verso Civitavecchia, ndr) e nel viterbese (11 nuovi contagi).

Nel litorale nord in particolare sono stati registrati 7 casi, solo ieri, a Cerveteri. E' il sindaco del comune della tuscia romana, Alessio Pascucci, a confermarlo: "Sette nuovi casi di COVID-19. Nello specifico 4 di questi appartengono allo stesso nucleo familiare, parenti congiunti di una persona già risultata positiva nei giorni scorso e dunque già sotto osservazione preventiva. Le altre 3 persone, invece, sono risultate positive al tampone effettuato al loro rientro in Italia dall'estero. Quindi anche loro sono stati immediatamente messi in isolamento. Benché sia tutto sotto controllo, è necessario continuare a mantenere alta l'attenzione".

Nell'allarme generalizzato la buona notizia è che rispetto a venerdì, nonostante l'aumento dei contagi, una sola persona è stata costretta al ricovero in ospedale. Invariato il numero delle terapie intensive. In una settimana i ricoverati sono aumentati di sole 4 unità.



I dati asl del 15 agosto

Nella Asl Roma 1 sono otto i casi nelle ultime 24h e tra questi sei sono casi di rientro, due dalla Bielorussia, due da Malta, uno dalla Grecia e uno dalla Croazia, avviato il contact tracing internazionale. Dei casi restanti uno ha un link con la comitiva di rientro dalla gita a Capri.

Nella Asl Roma 2 sono due i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di un uomo di rientro dall’Umbria, in corso l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 3 sono otto i casi nelle ultime 24h e tra questi quattro i casi di rientro da un viaggio scolastico a Corfù (Grecia). Un caso di rientro da Malta e uno da Croazia, avviato il contact tracing internazionale. Un caso di un uomo operatore su un set di una nota produzione cinematografica che ha ricevuto dalla Asl le prescrizioni di sicurezza.

Nella Asl Roma 4 sono ventuno i casi nelle ultime 24h e tra questi due sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale, sei i casi di rientro dalla Romania e uno dall’Albania, avviato il contact tracing internazionale. Quattro casi sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 6 sono quattro i casi nelle ultime 24h e tra questi una donna su segnalazione del medico di medicina generale e di rientro dalla Romania. Un caso di un uomo di rientro dalla Croazia, avviato il contact tracing internazionale.



Infine per quanto riguarda le province si registrano quindici casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono tre i casi e tra questi e si tratta di un cluster familiare residente a Priverno è in corso l’indagine epidemiologica. Un caso nella Asl di Frosinone e si tratta di una donna di rientro da un viaggio a Malta. Sono undici i casi nella Asl di Viterbo e tra questi una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione e otto sono casi di rientro da viaggi intercettati al drive-in: quattro da Spagna, tre da Malta e uno da Grecia, in corso il contact tracing internazionale.

Al via i test a Fiumicino e Ciampino

Partono oggi i test all’Aeroporto di Fiumicino previsti oltre 2.000 arrivi da zone a rischio. "Uno sforzo enorme per la sicurezza dei viaggiatori", spiega D'Amato. "Ringrazio della collaborazione ADR e un ringraziamento a tutti i nostri operatori sanitari e alle USCA-R".

Le strutture sono state realizzate in meno di 24 ore dalla firma dell’ordinanza, grazie al coordinamento preventivo effettuato nei giorni scorsi con Regione Lazio e Ministero della Salute. Al “Leonardo Da Vinci”, presso gli arrivi del Terminal 3 dopo l’uscita dalla sala riconsegna bagagli in uno spazio di circa 1000 metri quadri, sono stati allestiti 12 box riservati estendibili fino ad un massimo di 20, dove i medici dell’USMAF/ASL potranno operare a breve nel pieno rispetto della privacy. La nuova area potrà ospitare fino a 480 passeggeri contemporaneamente nel pieno rispetto della distanza di sicurezza. Previsto anche un adeguato numero di sedute per attendere comodamente l’esito dei test. Al G.B. Pastine” di Ciampino, presso il Terminal arrivi, sono presenti 3 box su una superficie di circa 150 metri quadri.

Inoltre, in entrambi gli aeroporti sono anche stati realizzati e installati totem in italiano e inglese per informare i passeggeri in arrivo da Croazia, Grecia, Malta e Spagna delle nuove disposizioni governative.