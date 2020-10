Coronavirus Roma, troppe code ai Drive-in della Capitale: pronta modalità prenotazione online

"I prossimi giorni saranno particolarmente difficili e dobbiamo mantenere il rigore nei comportamenti". Sono le parole dell'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato nel giorno in cui Roma e il Lazio hanno fatto segnare un nuovo record di contagi da Coronavirus.

"Siamo la Regione che sta facendo in rapporto agli abitanti più tamponi. - ha quindi aggiunto - Aumenteremo ancora questa capacità con l'obiettivo di raggiungere oltre 20 mila tamponi al giorno". Un lavoro, quello sui test, che coinvolgerà anche i drive-in.

"Presto su Roma partirà una modalità di prenotazione online dei drive-in per gestire al meglio i flussi, basterà inserire su una piattaforma dedicata il numero di tessera sanitaria, il numero di ricetta dematerializzata e indicare una delle fasce orarie di afferenza", ha poi spiegato l'assessore.

"I primi drive-in ad essere interessati a questa diversa modalità di accesso saranno quelli del Santa Maria della Pietà, Palmiro Togliatti-centro carni e Casal Bernocchi. se la prenotazione online funzionerà e aiuterà a migliorare gli afflussi verrà estesa a tutta la rete regionale che conta ad oggi oltre 50 strutture. Ringrazio tutti i nostri operatori -ha detto l'assessore- dei drive che stanno consentendo lo svolgimento di un'attivita' fondamentale in questa fase e totalmente gratuita per i cittadini. tutte le info sul sito salutelazio.it".

21407 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 11063 i casi positivi a Covid-19, con 937 ricoverati, a cui si aggiungono 85 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 10041, i guariti sono 9350 e i decessi 994. Il totale dei casi esaminati è pari a 21407.

Campidoglio, proseguono sanificazioni nel Dipartimento Simu

Dopo il caso di positività al Covid - 19 di un dipendente del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana riscontrato martedì 13 ottobre vanno avanti le attività di sanificazione anche oggi. La riapertura degli uffici in via Luigi Petroselli 45 è prevista per venerdì 16 ottobre.

Zingaretti: "Evitare lockdown scuole, più smart working"

"Facciamo di tutto per evitare il lockdown nelle scuole. Dobbiamo incentivare di più lo smart working perché questo favorirebbe una riduzione dell'affollamento dei mezzi di trasporto". E' quanto ha affermato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel corso di una diretta Facebook in occasione del 13esimo compleanno del Partito democratico.

"Gli Stati generali della scuola li faremo: stiamo guardando la curva epidemiologica per capire quanto farli sui social e quanto in presenza. Io mi auguro di poterli fare entro Natale", ha detto ancora Zingaretti.

23 positivi in ostello Caritas

L'Ostello "Don Luigi Di Liegro" della Caritas di Roma alla Stazione Termini ha sospeso la sua attività ordinaria "per garantire la sicurezza degli ospiti, degli operatori e dei volontari".La scorsa settimana sono stati ricoverati 5 ospiti per sospetto Covid e si è attivato, in piena collaborazione con la Asl, un sistema di tracciamento dei contatti.

Al momento, nella struttura, sono presenti 80 ospiti, 23 sono risultati positivi al tampone Covid-19 effettuato lo scorso 8 ottobre, con loro anche 2 operatori. Tra i positivi, uno è stato ricoverato ieri per sopraggiunta sintomatologia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Focolaio nella sede di Bartolini

C'è ancora preoccupazione per il focolaio di Coronavirus registrato alla sede del corriere Bartolini di via Casal Bianco a Guidonia. Come reso noto dalla Asl Roma 5, ai 16 casi di martedì se ne aggiungo altri 5 per un totale di 21 positivi al Covid19. Una situazione monitorata, come spiega in una nota l'azienda di corriere espresso con sede centrale a Bologna.