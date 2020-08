Coronavirus: a Roma e nel Lazio casi in aumento, ma i ricoveri sono solo tre in più in una settimana

Ferragosto ai tempi del Coronavirus per Roma, alle prese negli ultimi giorni con un aumento dei contagi che coinvolge tutto il Lazio. Ieri a Roma 27 nuovi casi, 45 in totale quelli del Lazio. Attualmente i positivi nel Lazio sono 1165. Di questi 192 sono ricoverati e 964 in isolamento domiciliare. Una settimana fa i ricoverati era 189, di questi 8 erano in terapia intensiva. Terapia intensiva che in sette giorni si è ingrossata di un solo caso. Casi in aumento sì, ma situazione sanitaria negli ospedali sotto controllo.

Il direttore sanitario dello Spallanzani

Il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia su facebook spiega: "In questi giorni è cresciuta la preoccupazione per una ripresa della pandemia, dovuta a più focolai. La domanda che ci si pone , tutti , è legittima: siamo nella seconda ondata? Ci aspetta una seconda ondata ? No. Non siamo nella seconda ondata né essa verrà se saremo in grado, come sono certo, di affrontare , di petto, anche questo particolare momento. Quello che oggi va fatto è quello che abbiamo fatto ieri con successo: non abbiamo bisogno di nuovi lockdown ma di riprenderne lo spirito. Tutti, giovani e meno giovani, operatori sanitari e media, cittadini e politici, dobbiamo porci in uno spirito di solidarietà nazionale che metta al centro un solo obiettivo: farci uscire dalla emergenza".

Si prova a combattere anche sul fronte del tracciamento, in particolare con i drive in. "I drive-in lavorano a pieno regime per i rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia", ha sottolineato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che aggiunge: "Sono arrivate al Numero Verde 800.118.800 oltre 5 mila chiamate".

Aree dedicate a test a Fiumicino e Ciampino

Aree dedicate ai test per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna a Fiumicino e Ciampino son in allestimento da parte della società di gestione Adr. Le strutture sono state realizzate a 24 ore dalla firma dell'ordinanza del Ministro Speranza, grazie al coordinamento preventivo effettuato nei giorni scorsi con Regione Lazio e Ministero della Salute.

Al "Leonardo Da Vinci", presso gli arrivi del Terminal 3, dopo l'uscita dalla sala riconsegna bagagli, in un apposito spazio di circa 1000 metri quadri, sono stati allestiti 12 box riservati estendibili fino ad un massimo di 20, dove i medici potranno operare a breve nel pieno rispetto della privacy.

La nuova area potrà ospitare fino a 480 passeggeri contemporaneamente nel pieno rispetto della distanza di sicurezza. Previsto anche un adeguato numero di sedute per attendere comodamente l'esito dei test. A Ciampino, presso il Terminal arrivi, sono presenti 3 box su una superficie di circa 150 metri quadri.

Gli ultimi casi a Roma del 14 agosto

Nella Asl Roma 1 sono dieci i casi nelle ultime 24h e tra questi sei sono casi di rientro: due da Corfù (Grecia), un caso da Ibiza, uno da Ucraina, uno da Londra e uno da Azerbaigian. Altri tre casi sono contatti del cluster della comitiva di rientro da una gita a Capri a luglio.

Nella Asl Roma 2 sono dieci i casi nelle ultime 24h e tra questi quattro casi sono un cluster di rientro dalla Romania avviato il contact tracing internazionale. Un caso di rientro da Ibiza, un caso di rientro da Malta e un caso di rientro da un viaggio scolastico in Grecia.

Nella Asl Roma 3 sono sette i casi nelle ultime 24h e tra questi cinque casi hanno un link con un caso già noto e isolato. Altri due casi sono un uomo di 32 anni contatto di un caso con cui ha effettuato un viaggio a Malta e un caso di un uomo di 29 anni di rientro da Croazia.

I contagi nella provincia della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono quattro i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di una ragazza di 18 anni di rientro dalla Croazia, due casi sono una donna di 30 anni e un uomo di 38 anni contatti di un caso noto e isolato a Civitavecchia.

Nella Asl Roma 5 sono tre i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di una donna di rientro da Malta avviato il contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 6 sono sei i casi nelle ultime 24h e tra questi un uomo di 27 anni di rientro da Malta, una donna con un link familiare ad un caso di rientro da Malta. Un caso di un uomo di 27 anni con un link ad un caso di rientro da Malta e un caso di un uomo di 73 anni individuato in fase di pre-ospedalizzazione.