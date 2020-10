Coronavirus Roma, Lazio prima regione per casi testati ogni 100mila abitanti

La Regione Lazio vuole mantenere una guardia alta, soprattutto dopo che a Roma (in due volte nell'arco di pochi giorni) si sono registrati dei picchi di nuovi casi da coronavirus, il tutto sommato a situazioni che fanno registrare "aumenti importanti" nelle Asl di Latina e Viterbo.

Nelle ultime 24 ore, infatti, c'è stato un deciso balzo in avanti dei casi che sono stati 579 (a Roma 201 casi) e un forte incremento dei tamponi oltre 15 mila. "Come diciamo da tempo i prossimi giorni saranno fortemente impegnativi ed è necessario il massimo rigore nel rispetto delle misure di prevenzione". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato commentando l'aumento dei casi registrato oggi nel Lazio."Il rigore nei comportamenti è l'unica strada" ha aggiunto.

20864 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 10637 i casi positivi a Covid-19, con 896 ricoverati, a cui si aggiungono 83 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 9658, i guariti sono 9238 e i decessi 989. Il totale dei casi esaminati è pari a 20864.

Effettuate 116811 vaccinazione antinfluenzali al 12 ottobre

"Al 12 ottobre sono state effettuate 116.811 vaccinazione antinfluenzali, eseguite da 2.274 medici di medicina generale e 90 pediatri di libera scelta. È necessario che i pediatri contribuiscano maggiormente alla vaccinazione antinfluenzale, 90 è un numero troppo basso". Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.



"Da domani, come da ordinanza, iniziera' la distribuzioni nelle farmacie di 20mila dosi a settimana- si legge ancora- e li' dove sussistano le condizioni verra' anche organizzato il servizio di inoculazione in collaborazione con le Usca-R".

Lazio prima regione per casi testati ogni 100mila abitanti

Il Lazio, secondo una rilevazione della Fondazione Gimbe nel periodo 12 Agosto - 11 Ottobre, risulta essere la prima Regione Italiana per casi testati ogni 100 mila abitanti. La media nazionale è di 5360 casi testati per 100 mila abitanti mentre quella della Regione Lazio è di 8002 casi.

Nuovo caso in Campidoglio

Nel frattempo il Campidoglio ha reso noto che sono in corso le operazioni di sanificazione degli uffici nel Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana dopo il caso di positività al Covid–19 di un dipendente riscontrato ieri. Il 7 ottobre la notizia della positività del capo gabinetto della Raggi.

Consigliera regionale Battisti positiva: è in isolamento

"Nella serata di ieri, dato che non mi sentivo molto bene, ho misurato la febbre ed avevo 37.5. Dopo aver chiamato immediatamente il mio medico di famiglia mi sono recata al drive per fare il tampone. Purtroppo il Covid- 19 ha colpito anche me, sono in isolamento domiciliare e oltre un po' di febbre, sto bene". Così la consigliera regionale Pd Sara Battisti, su Facebook. "Nonostante abbia adottato tutte le misure di sicurezza e attivato da tempo l'app Immuni - aggiunge - ho contratto il virus. Per questo bisogna continuare a rispettare tutte le regole e le normative per combattere questo nostro nemico invisibile”.

Un positivo in Regione Lazio, palazzina chiusa

La palazzina A della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo è stata chiusa e sono in corso le operazioni di sanificazione a seguito della scoperta di un caso positivo al coronavirus. Chi ha avuto contatti con il positivo sta seguendo i protocolli sanitari previsti.

Sindaco Fiumicino: "A novembre riaprono palestre scolastiche"

Trovato un accordo tra sindaco di Fiumicino e le società sportive: da novembre riaprono 9 palestre scolastiche, da fine agosto vietate all'utilizzo di soggetti extrascolastici, misura anti Covid che ha visto accese proteste. "Abbiamo studiato un provvedimento che permette la ripartenza delle attività sportive svolte dalle società nelle palestre scolastiche", dichiara il sindaco Esterino Montino.