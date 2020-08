Coronavirus Lazio, l'appello di D'Amato: "No assembramenti per Ferragosto"

Il Lazio vuole tenere alta la guardia. La Regione, come spesso ha sottolineato, vuole difendere Roma dal coronavirus ed ecco perché in questi giorni la guardia resta alta.

L'assessore alla sanità Alessio D'Amato ha quindi voluto lanciare un appello: "Evitare gli assembramenti per il Ferragosto e a non abbassare adesso il livello di attenzione".

Fiumicino, tamponi rapidi per arrivi da zone a rischio

A seguito dell'ordinanza emanata dal ministro della salute Roberto Speranza che prevede test molecolare o antigenico da effettuarsi con tampone per chi arriva in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, all'aeroporto di Fiumicino, in stretto raccordo con le autorità sanitarie, si stanno attivando tutte le misure necessarie per informare, con appositi totem posizionati nella sala arrivi del T3, i passeggeri in arrivo da Paesi considerati a rischio. Per tutti i viaggiatori interessati dalle nuove modalità di ingresso nel territorio nazionale che provengono da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, c'è quindi l'obbligo di effettuare - non nello scalo aereo ma altrove - i test richiesti entro le 48 ore dall'arrivo.

I casi di coronavirus in tuta al Regione Lazio

Al momento sono 1127 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 195 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 923 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 869 persone mentre sono 6960 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 8956 casi in tutta la Regione.

Gli ultimi casi a Roma

Nella Asl Roma 1 sono dieci i casi nelle ultime 24h e tra questi due casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione, due casi hanno un link con un caso di rientro da Malta e un caso ha un link con un caso di rientro da Corfù (Grecia). Un caso ha un link con un caso di rientro dall’Albania e un caso ha un link con un caso di rientro dall’Ucraina. Due casi hanno un link con un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono due i casi nelle ultime 24h e si tratta di una donna di 27 anni con link ad un caso già noto e isolato e un caso di una donna di 65 anni di nazionalità albanese e di rientro dalla Germania ora ricoverata allo Spallanzani.

Nella Asl Roma 3 sono nove i casi nelle ultime 24h e tra questi un ragazzo e una ragazza di 18 anni di rientro da un viaggio scolastico a Corfù (Grecia). Un caso di un uomo di 52 anni di rientro dalla Francia, un caso di una donna di 31 anni contatto di un caso di rientro da Ibiza. Un caso di un uomo di 34 anni di rientro da Malta, un caso di un ragazzo di 11 anni con link familiare al cluster di rientro dalla Francia dei giorni scorsi. Un caso di un uomo di 60 anni individuato in fase di pre-ospedalizzazione e due casi sono marito e moglie di nazionalità dello Sri Lanka per i quali è stata avviata l’indagine epidemiologica.

ELENCO DEI DRIVE-IN ATTIVI PER I TEST:

ASL RM1: Casa della Salute XV municipio - via S. Daniele del Friuli 8 – Roma (Attenzione: dal 20/07/020 al 31/08/2020 l'orario sarà lun-sab dalle 8.30 alle 12.30); AO San Giovanni Addolorata - via S. Stefano Rotondo 5 – Roma;

ASL RM2: Casa della Salute XV municipio - via S. Daniele del Friuli 8 – Roma; Via Nicolò Forteguerri - Casa della Salute Santa Caterina della Rosa – Roma;

ASL RM3: Via Casal Bernocchi - Sede Direzione ASL; Ex Presidio Forlanini - Piazza Carlo Forlanini – Roma;

ASL RM4: Ospedale San Paolo di Civitavecchia - Largo Donatori del Sangue 1; Ospedale Padre Pio - Via s. Lucia – Bracciano;

ASL RM5: Piazza Salvo D'Aquisto - Palombara Sabina/Casa della Salute; Via degli Esplosivi – Colleferro;

ASL RM6: Attenzione: Il servizio a partire da lunedì 3 agosto è trasferito nei locali dell'ex Pronto Soccorso, dell'ex Ospedale "E. De Sanctis" di Genzano, sito in via Achille Grandi, snc. - orario lun-ven dalle 10 alle 18, sabato dalle 10 alle 14;

FROSINONE: Ospedale Santa Scolastica - via San Pasquale – Cassino; Ospedale Fabrizio Spaziani - Via Armando Fabi, 67 – Frosinone;

LATINA: Ospedale S. M. Goretti - Latina - Piazzale antistante; Piazza Monsignor Di Liegro – Gaeta;

RIETI: Piazzale Istituto D'Arte – Rieti;

VITERBO: Ospedale Belcolle - Strada Sammartinese- Viterbo;