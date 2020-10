Coronavirus, a Roma 1023 nuovi casi in 7 giorni: è stata la settimana con più positivi da inizio pandemia

Sono 1023 i nuovi casi di Coronavirus a Roma negli ultimi sette giorni. Nel periodo dal 29 settembre al 5 ottobre, infatti, la Capitale ha trascorso la settimana con più nuovi positivi da inizio pandemia, e solamente l'11 ottobre scorso (va ricordato) con 161 nuovi contagi si è registrato il picco massimo di nuovi contagi in città.

Va sottolineato, tuttavia, che in questi giorni si stanno registrando anche numeri record per quanto riguarda i tamponi effettuati; insomma, la proporzione è chiara: più controlli e più possibilità di trovare nuovi casi. Nella giornata di lunedì 12 ottobre, si sono registrati 158 i nuovi contagi da Coronavirus a Roma, sui 395 in totale nel Lazio sui circa 14 mila tamponi esaminati.

20285 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 10122 i casi positivi a Covid-19, con 927 ricoverati, a cui si aggiungono 78 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 9117, i guariti sono 9179 e i decessi 984. Il totale dei casi esaminati è pari a 20285.

Positivo il giocatore della Roma Diawara

"Stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19" lo annuncia su Instagram Amadou Diawara, centrocampista della Roma, che in questi giorni era impegnato con la Guinea. Poi continua: "Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile".

Morto il papà di Totti, era positivo a Covid-19

Lutto per Francesco Totti, questa mattina è venuto a mancare il papà Enzo all'età di 76 anni. È deceduto all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, era positivo a Covid-19.

Lazio, verifica laboratori privati per tamponi rapidi

"La situazione nei drive-in è in miglioramento. Nel fine settimana si saprà anche quanti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta hanno risposto alla manifestazione d'interesse per effettuare i tamponi rapidi negli studi medici". Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio."In merito poi ai 65 laboratori privati che hanno dato la disponibilità a eseguire i tamponi rapidi è in corso una verifica su la loro operatività" prosegue l'Unità di Crisi regionale.

Annullata la Best Woman di atletica a Fiumicino

Annullata la 31esima edizione della Best Woman di atletica in programma a Fiumicino per il 6 dicembre 2020. L'appuntamento è rimandato al 2021. Con "rammarico e tristezza" l'Atletica Villa Guglielmi, che organizza la gara podistica nazionale di 10 chilometri dedicata alle donne, comunica che, a causa delle problematiche derivanti dal Covid-19, è costretta ad annullare la classica, che annovera tra le vincitrici atlete azzurre come Laura Fogli e internazionali.