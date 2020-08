Coronavirus, a Roma 21 nuovi casi: sono 36 in totale nel Lazio. I dati Asl del 13 agosto

Sono 21 i nuovi casi di coronavirus a Roma, sette nella provincia della capitale e altri otto nelle altre città del Lazio. Secondo i dati della task force regionale del 13 agosto risultano quindi 36 casi e un decesso in tutto il territorio.

Di questi 22 sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: quattro di rientro da Malta, tre da Corfù e uno dalla Grecia, due casi da Ibiza e due da Barcellona, due casi dalla Francia, due i casi dall'Ucraina, un caso dalla Germania, un caso dalla Romania, un caso dall'Albania, un caso dalla Bulgaria e due casi dallo Sri Lanka.

Gli ultimi casi a Roma

Nella Asl Roma 1 sono dieci i casi nelle ultime 24h e tra questi due casi sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione, due casi hanno un link con un caso di rientro da Malta e un caso ha un link con un caso di rientro da Corfù (Grecia). Un caso ha un link con un caso di rientro dall’Albania e un caso ha un link con un caso di rientro dall’Ucraina. Due casi hanno un link con un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono due i casi nelle ultime 24h e si tratta di una donna di 27 anni con link ad un caso già noto e isolato e un caso di una donna di 65 anni di nazionalità albanese e di rientro dalla Germania ora ricoverata allo Spallanzani.

Nella Asl Roma 3 sono nove i casi nelle ultime 24h e tra questi un ragazzo e una ragazza di 18 anni di rientro da un viaggio scolastico a Corfù (Grecia). Un caso di un uomo di 52 anni di rientro dalla Francia, un caso di una donna di 31 anni contatto di un caso di rientro da Ibiza. Un caso di un uomo di 34 anni di rientro da Malta, un caso di un ragazzo di 11 anni con link familiare al cluster di rientro dalla Francia dei giorni scorsi. Un caso di un uomo di 60 anni individuato in fase di pre-ospedalizzazione e due casi sono marito e moglie di nazionalità dello Sri Lanka per i quali è stata avviata l’indagine epidemiologica.

I contagi nelle altre città della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di Cerveteri su segnalazione del medico di medicina generale.

Nella Asl Roma 5 sono tre i casi nelle ultime 24h e tra questi un caso di una donna ora ricoverata al Policlinico Gemelli e un caso di un ragazzo di 20 anni di rientro da un viaggio in Grecia.

Nella Asl Roma 6 sono tre i casi nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di 59 anni di rientro dalla Bulgaria per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale, un caso di un ragazzo di 25 anni di rientro da un viaggio a Malta e un caso di una bambina di 7 anni con link familiare ad un caso i rientro dall’Ucraina.

I casi a Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo

Per quanto riguarda le province si registrano otto casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina quattro casi e tra questi il caso di una ragazza di rientro da un viaggio a Ibiza e un caso di una donna di rientro dalla Romania, per entrambi avviato il contact tracing internazionale.

Sono due i casi nella Asl di Frosinone e si tratta di marito e moglie di rientro da un viaggio a Barcellona, avviato il contact tracing internazionale. Sono due i casi nella Asl di Rieti e si tratta di un uomo di 28 anni e una suora entrambi con link al cluster del centro estivo dove è in corso l’indagine epidemiologica.

L'appello di D'Amato in vista di Ferragosto

L'assessore alla sanità del Lazio, vista la situazione ha voluto lanciare un appello: "Voglio rivolgere un appello ad evitare gli assembramenti per il Ferragosto e a non abbassare adesso il livello di attenzione".

I casi di coronavirus in tuta al Regione Lazio

Al momento sono 1121 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 190 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 922 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 868 persone mentre sono 6931 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 8920 casi in tutta la Regione.

Test rapidi per chi torna da vacanze

Nel frattempo il ministro Speranza ha firmato una ordinanza per test rapidi per chi torna da Malta, Croazia, Spagna e Grecia.

"Giusta la decisione del Governo di effettuare tamponi a chi rientra da Paesi con molti casi Covid. Nei giorni scorsi avevamo suggerito questa soluzione drastica che va incontro alla necessità di sicurezza. Controlli e responsabilità di tutti per non fermarsi di nuovo". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd e governatore del Lazioa Nicola Zingaretti.

"A causa dei casi da rientro si prevede un aumento"

"Il valore RT nella valutazione settimanale è di 0.99 ma si prevede, a causa dei casi da rientro, un aumento", ha sottolineato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Drive-in per eseguire i test

“Da oggi sono attivi tutti i drive-in per eseguire i test su chi rientra dalla Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Chi rientra nel Lazio deve fare due cose: comunicarlo al numero verde 800.118.800 o attraverso la app ‘Lazio Doctor Covid’ e recarsi al drive-in con tessera sanitaria e documento di viaggio. Se va con ricetta del medico velocizza le operazioni di tracciamento. I drive-in sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica (Il drive del San Giovanni è aperto anche la domenica). per ogni informazione contratta il numero verde 800.118.800 o segnala il tuo rientro attraverso l'app ‘lazio doctor covid’”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Scelti primi 5 volontari per vaccino

Sono 5 finora i volontari selezionati allo Spallanzani di Roma per testare il vaccino anti-Covid a partire da fine agosto. Secondo quanto si è appreso, si tratta di 5 uomini tra i 31 e i 46 anni che sono risultati idonei alla vaccinazione. Domani dovrebbero essere selezionate 4 donne."Sono oltre 5mila finora le persone che si sono candidate come volontari - spiega Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani - un numero enorme che dimostra il grande cuore degli italiani".

ELENCO DEI DRIVE-IN ATTIVI: