Coronavirus, nel Lazio altri casi di giovani rientrati da vacanze. D'Amato: "Non fatevi fregare dal Covid"

Lo stato di emergenza ancora non è arrivato, ma negli ultimi giorni l'attenzione del sistema sanitario del Lazio si è fatta ancora più alta: il diktat è chiaro "non bisogna abbassare la guardia" perché il virus circola ancora.

Degli ultimi 23 casi registrati in tutta la regione, quattro provengono dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa (20 positivi in totale) e 10 casi sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze: tre sono di rientro da Albania, tre i casi da India, un caso da Ibiza e uno da Corfù, un caso da Svizzera e un caso da Romania. Insomma, i contagi "esteri" sono quasi uno su due.

D'Amato ai giovani: "Non fatevi fregare dal Covid"

"Ai giovani dico: usate la mascherina e non fatevi fregare dal Covid". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Bene il Ministero della Salute sui test rapidi sui rientri dalle zone europee ad alta incidenza come la Spagna" sottolinea l'assessore.

Gli ultimi casi a Roma

Nella Asl Roma 1 sono sette i casi nelle ultime 24h e tra questi tre casi riguardano un cluster familiare di rientro dall’Albania è in corso il contact tracing internazionale e un caso di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di rientro da una vacanza ad Ibiza e un secondo caso di un uomo di rientro da Corfù segnalato dal medico di medicina generale. Due casi hanno un link con casi già noti e isolati.

I casi di coronavirus in tuta al Regione Lazio

Al momento sono 1101 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 203 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 889 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandermia è di 867 persone mentre sono 6915 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 8883 casi in tutta la Regione.

20 contagi nel centro di accoglienza

Nel frattempo sono 20 i positivi nel centro di accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa. Dagli esiti dei tamponi effettuati dall'ASL RM6 sono stati riscontrati 20 casi positivi, di cui 19 ospiti e 1 operatore della struttura.

Mentre si è ancora in attesa dei risultati di una piccola parte dei tamponi effettuati, i quali giungeranno nelle prossime ore. "Ringrazio le forze di polizia per aver istituito un piano di controllo diurno e notturno a garanzia del perimetro della struttura e a tutela di tutta la comunità - dichiara la Vicesindaco, Veronica Cimino - La linea resta chiara e restiamo in attesa del trasferimento immediato degli ospiti positivi in idonea struttura."

Eseguiti 180 test in un giorno, rientra l'allarme a Bellegra

In un momento in cui i focolai e le strategie di tracciamento dei contatti e di contenimento sono di grande attualità emerge un caso che si è risolto in maniera positiva con un metodo che si è rivelato efficace: nei giorni scorsi a Bellegra, comune in provincia di Roma di circa 3mila abitanti, l'allarme scattato per la positività di una persona tornata dall'estero che non sapendo di esserlo perché asintomatica, ha avuto contatti sociali, si è risolto nel giro di un giorno con l'effettuazione di 180 tamponi nei confonti dei cittadini potenzialmente a rischio, che hanno avuto esito negativo.

Ad effettuare i test è stata la multinazionale Dante Labs con sede all'Aquila e fondata da due giovani aquilani Andrea Riposati e Mattia Capulli, specializzata nel sequenziamento del Dna, che ha riconvertito gran parte dell'attività nella produzione di test e tamponi per rilevare contagi in tempi molti brevi, nel centro di genomica avanzata tra i più grandi d'Europa presso il Tecnopolo d'Abruzzo.