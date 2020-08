Coronavirus: nel Lazio pronti test sui rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia

La Regione Lazio si sta organizzando per sottoporre a test chi rientra dalle vacanze in aree ad alta incidenza di contagi per Covid.

Secondo quanto si apprende la Regione, in attesa di un provvedimento a livello nazionale auspicato dallo stesso Nicola Zingaretti, sta predisponendo tutto il necessario per procedere ai test agli aeroporti e presso le stazioni dell'alta velocità. A destare preoccupazione sono stati gli ultimi focolai in Italia dovuti a rientri dalle vacanze da Malta (con il caso dei ragazzi di Ostia trovati positivi), Grecia, Spagna e Croazia.

"Siamo circondati da Paesi a maggiore incidenza del virus. Rispettiamo ora le misure di prevenzione o ci troveremo presto come loro. Siamo a lavoro per organizzare i test per chi ritorna dai Paesi ad alta incidenza", annuncia l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Gli ultimi casi a Roma

Nella Asl Roma 1 sono due i casi nelle ultime 24 ore entrambi a domicilio con link a casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 3 sono 10 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi un caso di un uomo di 47 anni di rientro da una vacanza ad Ibiza, è un cluster già noto, un caso di una donna di 58 anni di rientro da Ucraina, in corso il contact tracing internazionale.

Sono cinque i casi di un cluster familiare su segnalazione del medico di medicina generale. Un caso di un ragazzo di 19 anni di rientro dalla vacanza a Malta è un cluster già noto. Un caso di un uomo di 39 anni di rientro dal Pakistan ora ricoverato allo Spallanzani.

20 contagi nel centro di accoglienza

Nel frattempo sono 20 i positivi nel centro di accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa. Dagli esiti dei tamponi effettuati dall'ASL RM6 sono stati riscontrati 20 casi positivi, di cui 19 ospiti e 1 operatore della struttura.

Mentre si è ancora in attesa dei risultati di una piccola parte dei tamponi effettuati, i quali giungeranno nelle prossime ore. "Ringrazio le forze di polizia per aver istituito un piano di controllo diurno e notturno a garanzia del perimetro della struttura e a tutela di tutta la comunità - dichiara la Vicesindaco, Veronica Cimino - La linea resta chiara e restiamo in attesa del trasferimento immediato degli ospiti positivi in idonea struttura."

Oltre 3mila candidati volontari per il vaccino

"Sono oltre tremila i candidati volontari" per il vaccino anti-Covid che verrà testato allo Spallanzani di Roma. A dirlo all'ANSA il direttore sanitario dell'Istituto, Francesco Vaia, aggiungendo che ciò è la dimostrazione del "grande cuore degli italiani".

"Si prevede di vaccinare il primo gruppo di volontari tra il 24 ed il 26 agosto. Nel corso dei giorni successivi i volontari vaccinati saranno attentamente monitorati", lo si apprende dallo Spallanzani di Roma dove verrà testato il vaccino anti-Covid a partire dal 24 agosto. "Se non si osserveranno eventi avversi significativi i successivi 3 volontari, che riceveranno una dose più alta di vaccino,saranno vaccinati tra il 7 ed il 9 di settembre" prosegue l'Istituto.

Nei nidi misurazione della temperatura a bimbi

Sulla scia di quelle nazionali, la Regione Lazio ha approvato le Linee guida anti-Covid19 per i servizi educativi per l'infanzia (fascia 0-3 anni): gli asili nido potranno riaprire dal 1° settembre. Lo scopo del provvedimento è permettere di organizzare gli ambienti al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio fra i bambini nonché fra di loro e il personale, educativo e non.

La durata è fissata fino alla durata dello stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe e salvo l'attività di monitoraggio trimestrale legata all'andamento della curva epidemiologica. A darne notizia è l'assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali, Alessandra Troncarelli.