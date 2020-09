Coronavirus Roma, Asl verifica contatti dello studente positivo: nel Lazio 12514 casi da inizio pandemia

Nelle ultime 24 ore, nel Lazio, si sono registrati 175 casi di questi 99 sono a Roma e zero decessi, mentre ad incidere è stato il dato della Asl di Latina (37). Al momento sono 4270 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio.

Di questi, 358 sono ricoverati, 9 sono in terapia intensiva e 3903 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 881 persone mentre sono 7363 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 12514 casi in tutta la Regione.

Verifica su studente positivo a Roma

Nel frattempo l'Unità di Crisi Covid-19 ha sottolineato il lavoro di tracciamento dopo la segnalazione di uno studente positivo a Roma: "In merito allo studente positivo della American Overseas School of Rome, la ASL Roma 1 ha comunicato di aver effettuato la verifica sui contatti inizialmente segnalati dal Covid Response Team della scuola. Le interviste hanno permesso di circoscrivere a 5 studenti i contatti a rischio che effettueranno i tamponi rapidi. Nessuno dei docenti è stato invece qualificato come contatto a rischio in relazione ai tempi e alle modalità dell’interazione con il caso positivo".

Preside Roma, scuola non è pronta ma devo aprire

"Il Consiglio d'Istituto aveva richiesto lo slittamento al 24 settembre dell'apertura della scuola, perché i lavori di edilizia leggera non sono ancora ultimati, ma la delibera non è stata approvata dall'Ente locale. Non siamo pronti, ma dobbiamo attenerci al calendario regionale e quindi riaprire lunedì".

A spiegarlo Annalisa Laudando dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo via Poseidone a Roma, a cui sono iscritti più di 1100 studenti. "La scelta di posticipare l'apertura per me era molto dolorosa, ma necessaria perché ci sono ancora i lavori nei quattro plessi - aggiunge - in uno in particolare sono iniziati solo ieri. A questo punto ci organizzeremo con un orario ridotto, scaglionando gli alunni".

Vaia (Spallanzani), sicurezza vaccini fondamentale

L'interruzione della sperimentazione sull'uomo del vaccino sviluppato da AstraZeneca con l'Università di Oxford "conferma che bisogna in questa materia essere molto prudenti perché interessa la salute pubblica di miliardi di persone, perché parliamo appunto di pandemia".

Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco vaia. "Ci dice anche che non bisogna avere fretta e che la fase della sicurezza è delicatissima - aggiunge Vaia - Bene quindi la sospensione. Le sperimentazioni si fanno per questo e le reazioni avverse sono previste in qualsiasi protocollo". Vaia ha poi parlato del vaccino 'made in Italy" che si sta sperimentando. "Allo Spallanzani e Verona siamo notoriamente nella fase 1 appunto, quella della sicurezza e della immunogenicità . I cittadini devono sapere che poniamo la massima attenzione alla sicurezza. Ripeto, in questa materia non si può sbagliare e mai come in questo caso la fretta può essere cattiva consigliera. Prudenza deve associarsi a grande impegno e rigore . Quello che i nostri ricercatori e clinici stanno mettendo in campo".