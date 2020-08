Coronavirus, ora è allarme per chi rientra dalle vacanze. Zingaretti: "Test obbligatori per chi torna da Paesi a rischio"

Se da lunedì a sabato la situazione relativa ai nuovi contagi a Roma sembrava essersi assestata (9,5 nuovi casi al giorno di media), domenica c'è stata un'impennata: 31 nuove persone sono risultate positive al Covid-19.

Di questi ben 20 sono i cosiddetti casi di importazione, ma non si tratta solo di persone in arrivo dall'Est Europa. Anzi. Sui venti contagi "esteri", nove arrivano da Romania, Ucraina e Russia mentre gli altri sono tutti rientri da altre nazioni per motivi che, spesso, hanno a che fare con le vacanze.

I casi di coronavirus nel Lazio

Al momento sono 1046 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 189 sono ricoverati, otto sono in terapia intensiva e 849 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandermia è di 866 persone mentre sono 6910 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 8822 casi in tutta la Regione.

I casi da Malta e Ibizia

Nella giornata di ieri, la Asl Roma 3 ha comunicato la positività di otto ragazzi tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 agosto da Malta, dove sono stati in vacanza per una settimana. L'azienda sanitaria ha quindi registrato anche un ulteriore nuovo positivo di ritorno da Ibiza il 31 luglio, dove aveva alloggiato in una villa con amici, per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale.

E c'è di più perché in merito al cluster di Malta, 8 su 10 ragazzi sono casi confermati. I familiari e gli altri contatti stretti sono stati identificati e messi in isolamento, ha spiegato l'Unità di crisi del Lazio aggiungendo che sono stati comunicati al Seresmi i voli tra Fiumicino-Malta e i locali frequentati a Malta. "Uno dei ragazzi della comitiva, che era rientrato a Roma in anticipo il 3 agosto, è stato rintracciato a Trento in vacanza con la famiglia ed è stato messo in isolamento in albergo", ha infine fatto sapere l'Unità di crisi.

Zingaretti: "Presto test obbligatori"

Numeri che fanno riflettere tanto che il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti si è sbilanciato con quello quella che sembra più di una ipotesi: "Nel Lazio presto test obbligatori per chi torna da Paesi ad alta incidenza Covid. Facciamolo in tutta Italia. Si deve tornare a vivere ma non distraiamoci e non abbassiamo la guardia", ha scritto su Facebook.

D'Amato: "Usare sempre la mascherina"

Insomma, una situazione sotto controllo sì ma che dopo i casi del cluster del Bangladesh e i positivi di rientro dall'Est Europa adesso terrà impegnati gli organi della Regione. "Voglio rivolgere un appello ai ragazzi a fare attenzione con il Covid-19 non c'è da scherzare, si rischia di mettere a repentaglio voi e i vostri affetti più cari. Ci attendiamo un aumento dei casi", ha affermato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato che poi ha aggiunto: "Non bisogna abbassare la guardia e utilizzare la mascherina sempre".

Gli ultimi casi di coronavirus a Roma

Nella Asl Roma 1 sono sei i casi nelle ultime 24h e tra questi due sorelle di 50 e 57 anni ora ricoverate al Policlinico Umberto I, due i casi che hanno un link con casi di rientro uno dall’Ucraina e uno dalla Russia. Un caso ha un link con un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono quindici i casi nelle ultime 24h e tra questi sette sono di rientro dalla Romania, due casi hanno un link con un cluster familiare già noto e isolato, un caso è di rientro dalla Croazia, due casi sono stati individuati al drive-in e due casi sono su segnalazione dei medici di medicina generale.

Nella Asl Roma 3 sono dieci i casi nelle ultime 24h e si tratta di una donna di rientro dalla Thailandia, avviate le procedure di contact tracing internazionale, un caso di un uomo di 35 anni di rientro da una vacanza ad Ibiza per il quale è in corso l'indagine epidemiologica. Sono 8 su 10 i ragazzi positivi della comitiva tra i 17 e i 19 anni di rientro da una vacanza a Malta, è in corso l'indagine epidemiologica e sono stati individuati e isolati tutti i contatti.

Roma, Raggi: "Multe a 3 locali nelle zone della movida"

Anche questo weekend sono continuati i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale nelle principali zone della movida. "Un lavoro importante, a tutela dei cittadini di Roma e della loro salute, soprattutto in questo periodo di ripartenza dopo l'emergenza sanitaria". Lo riferisce la sindaca di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook. Per questo è stato predisposto un aumento degli agenti a Ponte Milvio, Trastevere, San Lorenzo, Rione Monti ma anche nelle piazze del Centro Storico e del litorale romano.