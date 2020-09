Coronavirus Roma, inaugura il drive-in dell'aeroporto: 44% dei nuovi casi sono ancora da rientro

Su oltre 13 mila tamponi, nelle ultime 24 ore, nel Lazio si registrano 148 casi di questi 75 sono a Roma, nessun decesso. "Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 44%) e calano i casi con link dalla Sardegna (circa 34%)", ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato che ha annunciato anche come da oggi pomeriggio sarà attivo il drive-in nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino in collaborazione con AdR e Croce Rossa Italiana mentre "sono i test rapidi volontari e gratuiti al Porto di Civitavecchia per gli imbarchi verso la Sardegna, mentre diminuiscono i casi di rientro".

I casi di coronavirus in tutta al Regione Lazio

Al momento sono 3174 gli attuali positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 328 sono ricoverati, 7 sono in terapia intensiva e 2839 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti, invece, da inizio pandemia è di 878 persone mentre sono 7139 i guariti in totale. Da marzo sono stati registrati 11191 casi in tutta la Regione.

Positive 27 persone in una struttura sanitaria vicino Roma

Sono 27 i casi del cluster del San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli a Genzano (25 ospiti e due operatori) nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l'indagine epidemiologica.

"La situazione è sotto controllo ed è stata chiesta la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla struttura - spiega l'assessore D'Amato - Tra le prescrizioni immediatamente date dalla Asl alla struttura accreditata vi è quella di dare tempestiva informazione ai famigliari dei pazienti che sono stati tutti sottoposti a tampone".

Preside: "Lezioni al via il 14 al liceo Giulio Cesare"

I corsi per l'integrazione delle competenze sia individuali, che delle classi, al Liceo classico Giulio Cesare cominceranno regolarmente da domani, 1 settembre, con modalità in presenza per i primi. Lo rende noto la preside, Paola Senesi. La dirigente scolastica aggiunge che l'anno scolastico 2020/2021 si avvierà regolarmente ‪il 14 settembre‬ in presenza, "considerato come sia stata risolto positivamente dal Liceo il problema relativo ai banchi monoposto. Tutte le aule sono state già adeguatamente attrezzate - dopo un ulteriore e attento riesame delle possibilità di organizzazione degli spazi - per garantire il distanziamento di sicurezza, utilizzando un certo numero di banchi monoposto e (temporaneamente) di sedute con ribaltina già in dotazione".

Articolo aggiornato alle 9:23 del 1 settembre