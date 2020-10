Coronavirus Roma, mortalità dimezzata nel Lazio. Eseguiti 300mila test negli aeroporti

Su oltre 10mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 210 casi e di questi 110 a Roma, cinque i decessi e 106 i guariti. Diminuiscono dunque i casi a fronte di mille tamponi in più.

Lo fa sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, al termine della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù: "Secondo i dati pubblicati dall'Osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, nel periodo dal 16 giugno al 24 settembre si è triplicato il tasso dei testati, si è dimezzata la letalità per 100 contagiati, passando da 10,2 a 5,9, e si è registrato un tasso di mortalità per 10mila abitanti che è dieci volte inferiore a quello della Lombardia e sette volte inferiore rispetto a quelli dell'Emilia-Romagna e della Liguria".

16265 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 7049 i casi positivi a Covid-19, con 674 ricoverati, a cui si aggiungono 45 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 6330, i guariti sono 8303 e i decessi 913. Il totale dei casi esaminati è pari a 16265.

30mila test negli aeroporti

"Sono circa 30 mila i test antigenici rapidi eseguiti dal 16 agosto ad oggi presso l'aeroporto di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino. Di questi i 52,3% sono residenti nella regione Lazio, il 21,8% residenti in altri paesi e il 25,8% residente in altre regioni. Un lavoro importante che ha consentito all'aeroporto di Fiumicino di essere considerato, a livello mondiale, un aeroporto sicuro ed efficiente nel contrasto al COVID-19. Inoltre il drive-in presso il parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino, aperto h24 e 7 giorni su 7 non è a disposizione dei soli viaggiatori, ma di tutti i cittadini muniti di prescrizione medica e tessera sanitaria". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Dipendente Dipartimento Politiche Sociali positivo: chiusa la struttura

Un dipendente capitolino che lavora presso il Dipartimento Politiche Sociali è risultato positivo al tampone per il Covid. Per questo oggi è stata disposta la chiusura della struttura, che verrà sanificata domani in modo da garantire la riattivazione degli uffici venerdì. Lo rende noto il Campidoglio.

Sindaco Fiumicino: da domani tamponi per dipendenti Comune

Da oggi tutti i dipendenti comunali, poiché a stretto contatto con il pubblico, possono recarsi, su base volontaria, al drive-in dell'aeroporto Leonardo da Vinci, in prossimità del parcheggio lunga sosta, per effettuare il tampone per il controllo del covid-19. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.