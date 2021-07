Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 7 luglio 2021

Quasi 50 casi in più di Coronavirus a Roma città (+45), 25 nei Comuni della provincia di Roma e 4 nei capoluoghi di provincia. Dopo un trend in calo tornano a salire i casi di Covid19 nella Capitale (75 a fronte dei 30 delle 24 ore precedenti) con un aumento di 19 posiviti alla SarsCov2 nel Lazio. Numeri che devono tenere contro di oltre 1500 tamponi effettuati in meno, come reso noto dal consueto bollettino diffuso dalle Aziende Sanitarie Locali.

"Su oltre 8mila tamponi nel lazio (-1557) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 104 nuovi casi positivi (+46), 7 decessi (+3), i ricoverati sono 144 (+9). I guariti sono 247, le terapie intensive sono 29 (-4) - il commento dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%. I casi a Roma città sono a quota 75".

Coronavirus: il bollettino del 7 luglio 2021

Nel complesso, alla giornata del 6 luglio sono 2266 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 2093 sono in isolamento domiciliare, 144 sono ricoverati non in terapia intensiva, 29 sono ricoverati in terapia intensiva. 8365 sono i pazienti deceduti e 335883 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 346514 casi.

Coronavirus a Roma 7 luglio 2021

Asl Roma 1: 50 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi; Asl Roma 2: 13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 3: 12 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Covid19 in provincia di Roma

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 4 nuovi casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h: Nella Asl di Frosinone si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Latina si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 7 luglio 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "31 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 524, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 6 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2855".

Prenotazioni vaccini Junior

Come informa l'Unità di Crisi della Regione Lazio, sono aperte le prenotazioni per la fascia d’età 12-16 anni con vaccino Pfizer, le modalità sono tutte riportate sul sito Salute Lazio. Le somministrazioni saranno effettuate a partire dalla terza settimana di luglio. Un ulteriore passo in avanti per raggiungere l’obiettivo dell’immunizzazione e far ripartire in sicurezza le scuole.