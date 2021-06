Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 4 giugno 2021

Restano ancora con un trend basso i dati da Coronavirus a Roma. Oggi sono 120 i nuovi contagi in città a fronte dei 123. Su oltre 11mila tamponi nel Lazio (4251 più di ieri) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 197 nuovi casi positivi, solamente uno in più di ieri in tutta la regione. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 9 decessi, 747 ricoverati (-46), 1106 guariti e 128 i malati nelle terapie intensive che calano di sei unità rispetto a ieri.

"Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. Sono 13.780 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 797 ricoverati, 128 in terapia intensiva e 12.855 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 320.838, i morti 8.204 su un totale di 342.822 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

I casi Covid a Roma e provincia del 4 giugno

Asl Roma 1: sono 45 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 2: sono 42 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi;

Asl Roma 3: sono 33 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 20 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 6: sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

I casi Covid nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 26 casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 3 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Frosinone si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Viterbo si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella asl di Rieti si registrano 2 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.