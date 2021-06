Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 3 giugno 2021

Restano ancora con un trend basso i dati da Coronavirus a Roma e nel Lazio. Oggi sono 123 i nuovi contagi in città. Su oltre 7mila tamponi nel Lazio (2.975 in meno rispetto a quelli segnalati il 2 giugno) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, si registrano 196 nuovi casi positivi, ossia 15 meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono 6 e 1086 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,8%.

Sono 14.698 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 843 ricoverati, 134 in terapia intensiva e 13.721 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 319.732, i morti 8.195 su un totale di 342.625 casi esaminati.

I casi a Roma e in provincia del 3 giugno 2021

Asl Roma 1: sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: sono 56 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; Asl Roma 3: sono 23 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; Asl Roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; Asl Roma 5: sono 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi; Asl Roma 6: sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

26 contagi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 26 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Frosinone si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio contatto di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso; Nella Asl di Latina sono 15 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Viterbo si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi

Il bollettino dello Spallanzani del 3 giugno 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "69 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 490, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 11 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2758".