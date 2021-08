Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 14 agosto 2021

Sono 269 i nuovi casi di Coronavirus a Roma nella giornata di oggi. Tornano a calare così i nuovi positi nelle Capitale, considerando i 276 registrati ieri. Oggi, in tutto il Lazio, si registrano 583 nuovi casi positivi (ieri erano 613), compresi i recuperi.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 5 morti. Gli attualmente positivi salgono a 18.064 (+578). In calo invece i ricoverati con sintomi a 454 (-12), così come i malati in terapia intensiva che sono 67 (-1 rispetto a ieri). "Sarà un Ferragosto in fascia bianca per il Lazio, ma bisogna comunque mantenere alto il livello di attenzione", ha commentato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

**Asl Roma 1: 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 2: 148 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi.

** Asl Roma 3: 79 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 4: 53 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 5: 73 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 6: 46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 142 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 40 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 61 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 15 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi