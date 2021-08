Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 13 agosto 2021

Sono 276 i nuovi casi di Coronavirus a Roma nella giornata di oggi. Tornano a calare così i nuovi positi nelle Capitale, considerando i 300 registrati ieri. Oggi, in tutto il Lazio, si registrano 613 nuovi casi positivi, compresi i recuperi, ossia 46 più di quelli del 12 agosto.

Sono 3 i decessi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, invece, sono 466 i ricoverati mentre i pazianti nelle terapie intensive sono 68, due in più rispetto a ieri.

"Nel Lazio si sono superate 7.4 milioni di dosi di vaccino somministrate, il 72% di tutta la popolazione da 12 anni in su, oltre 6 punti la media nazionale. La nostra regione si conferma la prima italiana per copertura vaccinale completa in rapporto alla popolazione. La campagna va avanti e non si ferma. Desidero ringraziare tutte le operatrici e operatori del Sistema sanitario regionale per lo sforzo straordinario che stanno compiendo anche in questi giorni", ha commentato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

**Asl Roma 1: 67 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 2: 142 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 3: 67 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

** Asl Roma 4: 67 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 5: 93 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 6: 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 130 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Rieti si registrano 21 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 36 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi