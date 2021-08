Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 12 agosto 2021

Sono trecento i nuovi casi di Coronavirus a Roma nella giornata di oggi. Tornano a salire così i nuovi positi nelle Capitale, considerando i 255 nuovi casi registrati ieri. Oggi, in tutto il Lazio, si registrano 567 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (ossia 78 meno di ieri).

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono tre i decessi. I pazienti nelle terapie intensive sono 66 (+1). Oggi e domani, ricorda la Regione, all'hub La Vela di Tor Vergata va in scena la due giorni open day junior 'Torniamo allo stadio, vacciniamoci!', per promuovere la vaccinazione e per tornare in sicurezza allo stadio.

Sono 16.876 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 466 ricoverati, 66 in terapia intensiva e 16.344 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 340.049 e i morti 8.432, su un totale di 365.357 casi esaminati.

**Asl Roma 1: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 2: 139 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 3: 105 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

** Asl Roma 4: 65 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 5: 46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

** Asl Roma 6: 44 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 112 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 47 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Rieti si registrano 21 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 24 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi