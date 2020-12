Coronavirus: diminuisco ricoveri e terapie intensive, 48108 le persone guarite da inizio pandemia

Diminuiscono i casi positivi, i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. Roma città sttabile al di sotto dei 600 casi di Coronavirus. E' infatti un trend in calo quello dei nuovi positivi al Covid19 registrato nell'ultima settimana. A parlare sono i numeri diffusi dalle Asl territoriali: 996 i nuovi casi a Roma sabato 6 dicembre a fronte dei 573 di sette giorni dopo.

Coronavirus: il bollettino del 12 dicembre 2020

Nel complesso alla giornata del 12 dicembre, sono 87318 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 84012 sono in isolamento domiciliare, 2969 sono ricoverati non in terapia intensiva, 337 sono ricoverati in terapia intensiva. 2911 sono i pazienti deceduti e 48108 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 138337 casi.

Nel dettaglio nel Lazio, sabato 12 dicembre si sono registrati 573 nuovi casi di SarsCov2 a Roma città, 266 nei Comuni della provincia della Capitale e 355 nelle città capoluogo per un totale di 1194 nuovi positivi al Covid19.

Coronavirus a Roma 12 dicembre

Nello specifico per quanto riguarda la Capitale, nella Asl Roma 1 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventuno casi sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 76, 82, 83, 85, 86, 90 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 307 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoquarantuno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 56, 63, 68, 71, 75, 80, 82, 87 e 99 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 38 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dieci sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di 75, 78, 82, 88 e 90 anni con patologie.

Coronavirus in provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 50 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 94 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 sono 122 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi di 68, 71, 71, 85, 87, 88, 89, 94, 94 e 96 anni con patologie.

Covid19 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 355 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 85 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 65, 68, 69, 71 e 77 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 178 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 72, 76, 77 e 81 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 68 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 82 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 24 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

L'allarme dei virologi

Non solo Sars-CoV-2. Ci sono anche altri coronavirus che in futuro, se non terremo la guardia alta e non correggeremo il tiro del nostro impatto sull'ambiente, potranno rappresentare una minaccia pandemica come l'agente responsabile dello tsunami Covid-19. E' l'allarme che arriva dal quarto Congresso nazionale della Società italiana di virologia (Siv-Isv), organizzato da Guido Antonelli, Arnaldo Caruso e Massimo Clementi. All'evento, che si è svolto online, hanno partecipato centinaia fra i principali ricercatori del settore, italiani e stranieri. Canio Buonavogli, dell'università di Bari, delinea "un quadro molto preoccupante sui coronavirus animali ancora potenzialmente pericolosi per l'uomo" e su come "questi virus hanno potuto, con minime mutazioni del loro codice genetico, operare salti di specie tra animali arrivando anche a infettare animali domestici come cani e gatti. In futuro, teoricamente, potrebbe divenirne bersaglio anche l'uomo".

Uomo che Arnaldo Caruso dell'università di Brescia, presidente della Siv-Isv, indica come "il vero nemico dell'umanità. L'uomo che ormai domina incontrastato l'ecosistema, lo stravolge con disboscamenti, allevamenti e coltivazioni intensive, lo contamina pesantemente favorendo cambiamenti climatici", ha creato "terreno fertile per l'emergenza di infezioni zoonotiche che hanno favorito il salto di specie di virus animali nell'uomo". "Bisogna porre rimedio all'attività distruttiva dell'uomo se vogliamo anche cambiare il suo destino, impedendo ai virus zoonotici nuovi salti di specie e inevitabili pandemie", ammoniscono gli esperti ed evidenzia Giorgio Palù, past president della Siv-Isv. "Dal salto di specie alla pandemia i tempi per la diffusione mondiale del Sars-CoV-2 sono stati rapidissimi, grazie ai trasporti internazionali sempre più capillari", osserva Giuseppe Ippolito dell'Istituto Spallanzani di Roma.