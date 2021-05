Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 30 maggio 2021

Meno 26 casi di Coronavirus a Roma città rispetto alle 24 ore precedenti (159 a fronte di 185), poco più di 50 positivi (53) nei Comuni della provincia di Roma e 66 nel resto del territorio regionale. Continua il trend di decrescita del Covid19 nel Lazio. Sono infatti 278 i casi di SarsCov2 registrati nell'ambito regionale alla data di domenica 30 maggio, come reso noto nel quotidiano bollettino reso noto dalle Aziende Sanitarie Locali. Dati di oggi che si confermano fra i più bassi negli ultimi 7 mesi.

"Su oltre 9.300 tamponi nel Lazio (-2.011) e quasi 11.000 antigenici per un totale di oltre 20.000 test, si registrano 278 nuovi casi positivi (-29), i decessi sono 6 (-4), i ricoverati sono 913 (-20). I guariti 1.253, le terapie intensive sono 152 (-3) - il commento dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3% i casi a Roma Città sono a quota 159".

Coronavirus: il bollettino del 30 maggio 2021

Nel complesso, alla giornata del 30 maggio sono 19815 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 18750 sono in isolamento domiciliare, 913 sono ricoverati non in terapia intensiva, 152 sono ricoverati in terapia intensiva. 8171 sono i pazienti deceduti e 313786 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 341772 casi.

Coronavirus a Roma: i dati del 30 maggio 2021

Asl Roma 1: sono 70 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si regista 1 decesso; Asl Roma 2: sono 70 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 3: sono 19 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso.

Covid19 in provincia di Roma

Asl Roma 4: sono 12 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso; Asl Roma 5: sono 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 6: sono 27 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Coronavirus nel Lazio: i dati di domenica 30 maggio

Nelle province si registrano 66 casi e si registrano 2 decessi nelle ultime 24h: Nella Asl di Latina sono 21 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Frosinone si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso; Nella Asl di Viterbo si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registra 9 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Il bollettino dello Spallanzani del 30 maggio 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "72 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 486, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 15 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2742".

Tre milioni di vaccini

Prosegue intanto la campagna vaccinale: "Oggi il Camper Mobile Clinic della Asl di Rieti è giunto al Pass di Amatrice per le vaccinazioni, c’era grande attesa ed è stato un successo di adesione e organizzazione, un vero e proprio sold out - scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Ringrazio i nostri operatori della Azienda Sanitaria Locale e l’assessore al Lavoro, Formazione e Ricostruzione della Regione Lazio, Claudio di Berardino che era presente sul posto. Attualmente, abbiamo superato nel Lazio 3 milioni e 300mila somministrazioni. Confermiamo che nella giornata del 2 giugno Festa della Repubblica, nella nostra regione un adulto su due avrà ricevuto almeno una somministrazione di vaccino”.