Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 2 giugno

Primo giorno dell'Open Week over 18 AstraZeneca festa della repubblica. I posti a disposizione sono tutti esauriti

Scendono nuovamente i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Stando al bollettino del 2 giugno, infatti, sono appena 102 i nuovi positivi in città, che raccontando come l'indice Rt del Lazio ormai a 0,6 e l'incidenza a 35 casi ogni 100mila abitanti. Numeri, insomma, da zona bianca.

Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (1029 in meno rispetto a quelli registrati martedì) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 211 nuovi casi positivi, ossia 16 in più di ieri. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si segnalano 4 decessi e 1532 guariti. Calano ancora i malati nelle terapie intensive: sono 143, due meno di ieri. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,9%", spiega D'Amato.

I casi a Roma e provincia del 2 giugno

Asl Roma 1: sono 47 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: sono 30 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 3: sono 25 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: sono 28 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

60 positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 60 casi e si registrano 3 decessi nelle ultime 24 h. Nella Asl di Latina sono 28 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 2 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 2 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.