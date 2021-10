Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 31 ottobre 2021

Scende ancora la curva dei nuovi contagi del Coronavirus a Roma città. Nella Capitale sono 45 in meno (190) le persone contagiate rispetto alle 24 ore precedenti. Aumentano di poche decine i nuovi casi di Covid 19 nella provincia (+ 21) e nel resto del territorio regionale (+ 14). Nel complesso sono 190 i casi a Roma città, 188 nei comuni della provincia e 150 nei capoluoghi regionali. Per un totale di 528 casi nel Lazio.

“Oggi nel Lazio su 8073 tamponi molecolari e 20904 tamponi antigenici per un totale di 28977 tamponi, si registrano 528 nuovi casi positivi (-10), 2 i decessi (-6), 388 i ricoverati (+12), 52 le terapie intensive (+3) e 382 i guariti – il commento dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato – Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 190. E’ importante il richiamo della terza dose, va fatto dopo i 180 giorni senza aspettare la scadenza del green pass”.

Coronavirus: bollettino 31 ottobre 2021

Nel complesso, alla giornata del 31 ottobre 2021 sono 9517 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 9077 sono in isolamento domiciliare, 388 sono ricoverati non in terapia intensiva, 52 sono ricoverati in terapia intensiva. 8796 sono i pazienti deceduti e 376833 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 395146 casi.

Coronavirus a Roma 31 ottobre 2021

Asl Roma 1: sono 54 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 96 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 40 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 61 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 80 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 150 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 37 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 66 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 26 i nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Come informa da SaluteLazio sono oltre 8,75 milioni di dosi somministrate. Oltre il 92% della popolazione adulta e oltre 86% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Invece per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale sono state somministrate 339.575 dosi e sono 3.394 i medici di medicina generale e 264 dai pediatri di libera scelta attivi nella campagna. I vaccini distribuiti sono 903.619. Il vaccino è gratuito per over 60, soggetti fragili e dai 6 mesi ai 6 anni di età. Basta richiederlo al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.