Coronavirus, diminuiscono positivi e ricoveri. 88193 i casi di Covid19 nel Lazio

"La strada è quella giusta, ma non bisogna abbassare il livello di attenzione". Diminuiscono i casi di Coronavirus a Roma città e nel resto del Lazio, con un valore Rt che scende sotto l'1 (a 0.67) e la Regione Lazio che ha dato il via alla riapertura in questo secondo weekend di dicembre di megastore quali Ikea, Decathlon ed i mercatini all'aperto. "Diminuiscono i casi positivi e i ricoveri, rimangono invariati i decessi e le terapie intensive. - spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - Roma scende al di sotto dei 600 casi. Il valore Rt scende a 0.67. I guariti sono tre volte i casi positivi".

Coronavirus: il bollettino dell'11 dicembre 2020

Nel complesso alla giornata dell'11 dicembre, sono 88193 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 84828 sono in isolamento domiciliare, 3026 sono ricoverati non in terapia intensiva, 339 sono ricoverati in terapia intensiva. 2870 sono i pazienti deceduti e 46080 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 137143 casi.

I nuovi contagi a Roma dell'11 dicembre

Nella Asl Roma 1 sono 249 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Diciotto casi sono ricoveri. Si registrano tredici decessi con patologie.Nella Asl Roma 2 sono 242 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centouno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sedici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 67 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto sono ricoveri. Si registrano otto decessi con patologie.

I casi nelle province di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 62 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 116 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 159 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano dieci decessi con patologie.

335 casi e 10 decessi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 335 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 130 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 124 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 67, 70, 83 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi 64, 75, 83 e 90 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 40 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 67 e 77 anni con patologie.

Roma: maxi store e mercati all'aperto possono riaprire

Valore Rt sotto all'1 che ha fdato il via alla riapertura a Roma e nel resto del Lazio a partire da questo weekend di mega store come Ikea, Decathlon e simili, e i mercatini all'aperto come Porta Portese potranno riaprire. Restano invece chiusi, come previsto dal Dpcm del 3 dicembre, i centri commerciali nei giorni festivi. Come da ultimo Dpcm infatti, dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e pre-festivi nei centri commerciali saranno aperti solo i negozi alimentari, le farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai.

Protocollo intesa Campus Biomedico

E’ stata approvata in Giunta la delibera con lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e l’Università Campus Bio-Medico di Roma per il triennio 2021–2023. L’intesa sostituisce il precedente Protocollo d’Intesa (approvato con il DCA n. U00374/14) e avrà durata triennale. Nello specifico prevede che la Regione e l’Università si impegnino ad apportare le modifiche al Protocollo conseguenti all’adozione di linee guida nazionali, ovvero ad interventi, anche normativi, che impongono alla Regione la revisione dell’offerta assistenziale e/o delle sue regole di attuazione in relazione all’emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del virus Sars-Cov-2.

“Si guarda al futuro integrando la formazione e l’assistenza anche attraverso l’apertura del Dipartimento di Emergenza/Urgenza. L’intesa definisce i rapporti e gli obiettivi e prevede una fattiva collaborazione che mira all’efficacia e all’efficienza dell’attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“La piena integrazione con le reti regionali dell’assistenza a favore della salute dei cittadini – commenta Felice Barela, presidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma - rappresenta per l’Università il naturale sviluppo di un progetto culturale che integra formazione, ricerca e cura e che ha visto nell’esperienza sviluppata nella gestione dell’emergenza Covid una ulteriore occasione di realizzazione dei nostri valori fondanti: la scienza per l’uomo”. Viene definito l’apporto dell’Università alla programmazione sanitaria regionale nel campo della formazione pre-laurea, postlauream, della ricerca biomedica e dei servizi sanitari. Il protocollo riconosce al Policlinico Universitario, che è una istituzione no - profit, il carattere di polo sanitario di Alta Specializzazione. Annualmente la Regione e l’Università concordano il piano preventivo di attività per l’anno successivo, indicando il volume massimo di prestazioni che l’Università, attraverso il Policlinico, assicurerà (prestazioni per acuti, prestazioni di riabilitazione post acuzie, prestazioni di specialistica ambulatoriale ivi inclusi APA, prestazioni relative all’assistenza territoriale). Il presente provvedimento sarà ora pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e comunicato alle Aziende ed agli Enti interessati".