Coronavirus, Lazio per la prima volta sopra i 2000 contagi: "Nessuna mancanza di posti letto"

Numeri in costante aumento, 1073 nuovi casi a Roma città e per la prima volta nel Lazio oltre 2000 nuovi contagi da Coronavirus (2246). Una situazione che inevitabilmente si ripercuote sul sistema sanitario regionale con una grande pressione sui servizi. Alla data del 30 ottobre nel complesso sono 31747 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 29699 sono in isolamento domiciliare, 1873 sono ricoverati non in terapia intensiva, 175 sono ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto al giorno precedente). 1190 sono i pazienti deceduti e 11196 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 44133 casi.

"E’ una fase di grande pressione sui servizi, ma in nessun caso viene meno la sicurezza grazie alla separazione dei percorsi fin dalla fase del pre-triage. Ora tutto dipende dal rigore nei comportamenti delle persone - il commento dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - . Bisogna evitare tutte le occasioni di contatto che non siano strettamente necessarie. Non si può scambiare causa per effetto. La causa dipende dai comportamenti individuali, l’effetto è ciò che viene chiesto ai servizi sanitari. Il tema di fondo è raffreddare la curva del virus.

Nessuna mancanza di posti letto

“Questa è una guerra contro il virus e contro il tempo - ha dichiarato e precisato l'assessore della Giunta Zingaretti D'Amato -. C’è una grande pressione sui pronto soccorso ma non vi è alcuna mancanza di posti letto, che si stanno quotidianamente attivando, poiché quelli programmati sono al momento coerenti con la curva epidemiologica. Le nostre strutture ospedaliere stanno velocemente cambiando pelle e si stanno attivando giornalmente posti letto dedicati al Covid. Difendo i nostri operatori sanitari dei pronto soccorso che non hanno mai fatto venire meno uno straordinario impegno e una grande professionalità. Donne e uomini straordinari che operano nei Dipartimenti di emergenza/urgenza nel pieno rispetto dei protocolli clinico/terapeutici e dei pazienti. C’è una forte pressione ma nei pronto soccorso viene garantita la sicurezza e i percorsi tra i casi COVID e quelli non sospetti COVID fin dalla fase di pre-triage. Stamani (ieri 30 ottobre ndr) ho avuto modo di visitare la nuova area febbre di prossima apertura del pronto soccorso del Policlinico Umberto I che garantirà un’ulteriore rafforzamento della rete. Ho parlato con i professionisti sono tutti fortemente motivati e consapevoli della lunga battaglia che ci aspetta per salvare Roma e il Lazio”.

Casi Covid a Roma del 30 ottobre: i dati Asl

Nella Asl Roma 1 sono 466 i casi e si tratta di casi a domicilio e ottantuno sono ricoveri. Si registrano sei decessi di 71, 80, 80, 82, 94 e 96 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 468 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquanta i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 69, 79, 89, 89 e 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 139 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Venti sono ricoveri.

Nella Asl Roma 4 sono 58 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre sono ricoveri e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 105 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 295 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 81 anni con patologie.

Incubo prenotazione test rapidi

Ad diventare un incubo per i romani sembrano essere diventate le prenotazioni dei test rapidi. Scorrendo l’elenco delle strutture che effettuano i test rapidi a 22 euro ci si imbatte in un muro di numeri occupati e “dischi”: disponibilità da metà novembre, poche le eccezioni. E c'è chi mette le mani avanti: "Liste da smaltire, non garantiamo prenotazione. Dovrebbero servire ad “ampliare l’attività di testing ad una tariffa calmierata e nella massima trasparenza”, ma i tamponi rapidi nei laboratori privati a Roma, quelli al prezzo concordato di 22 euro, sono una chimera.