Coronavirus, 4997 i casi di positivi nel Lazio. Al via i voli Roma-Milano Covid Free

Sono 4997 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 4526 sono in isolamento domiciliare, 453 sono ricoverati non in terapia intensiva, 18 sono ricoverati in terapia intensiva. 887 sono i pazienti deceduti e 7559 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 13443 casi.

Il bollettino dello Spallanzani del 16 settembre

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “93 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 10 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in mattinata, l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 680”.

Voli Roma-Milano Covid Free

Da stamattina presso l’aeroporto di Fiumicino è inizia la sperimentazione su due voli Roma-Milano ‘COVID Free’, iniziativa in comune tra AdR, Alitalia e la Regione Lazio. La collaborazione con AdR ha consentito di aumentare la sicurezza in aeroporto per i passeggeri sottoposti al tampone rapido con il permesso a salire a bordo solo se l'esito sarà negativo.

Sperimentazione che prenderà il via nel capoluogo lombardo a partire da domani, giovedì 17 settembre. Ad annunciarlo in questo caso il presidente e l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Attilio Fontana e Giulio Gallera. "Analoga operazione sarà compiuta nello scalo di Fiumicino, a cura delle autorità territoriali competenti. Entro domani sarà completata la fase organizzativa - spiegano il presidente e l'assessore - che vede coinvolti Regione Lombardia, Alitalia, Sea e il Policlinico San Donato, i cui operatori si occuperanno dell'effettuazione dei tamponi. Il risultato del test sarà immediato".

I passeggeri, all'atto d'acquisto del biglietto, saranno avvisati delle caratteristiche 'Covid Free' del viaggio. In caso di esito positivo al tampone, per loro scatteranno i protocolli sanitari vigenti. "L'operazione consentirà di avviare un percorso - concludono il presidente e l'assessore - per garantire la maggior sicurezza possibile sul trasporto aereo. Stiamo adottando tutte le misure di screening necessarie a livello territoriale e nei luoghi sensibili, per scovare il Covid ovunque esso si nasconda e arginarne la diffusione".

Coronavirus a Roma: i dati del 15 settembre

Giornata del 15 settembre che ha fatto registrare nel Lazio 139 nuovi casi. Di questi sono 74 i nuovi contagi da Coronavirus nella Capitale, 43 quelli dei Comuni della provincia ed altri 22 nelle città capoluogo della regione Lazio.

Ambulatorio mobile nelle scuole

Consegnato, allestito e pronto a partire il primo dei due ambulatori mobili della ASL Roma 5 . Nelle scuole l’Unità mobile interverrà nel caso in cui si riveli la positività di uno studente o docente, con necessità di effettuare uno “screening” su tutta o parte della popolazione scolastica dell’istituto.

L’Unità mobile, costituita da personale infermieristico e tecnico (ove necessario supportati da un medico) sarà utilizzata per intervenire tempestivamente, per l’esecuzione di test antigenici rapidi, in caso di rischio di diffusione del virus nelle scuole, al fine di fornire nel giro di pochissimo tempo il referto a studenti e docenti.

A bordo del mezzo è installato un analizzatore F-200, analogo a quello presente negli aeroporti e nei drive-in - in grado di fornire in 30 minuti l’esito della ricerca antigenica sul tampone.

Delibera rinnovo contrattuale personale sanità privata

Nel frattampo, come comunica Salute Lazio, la giunta regionale del Lazio ha approvato oggi la delibera che, recependo quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni, provvede al riconoscimento della quota spettante al Lazio in ordine al rinnovo contrattuale del personale dipendente della sanita' privata.

La delibera si muove all'interno del perimetro del fondo sanitario regionale e riconosce il 50% degli oneri incrementali del personale dipendente sostenuto dalla sanita' privata accreditata. Il testo prevede inoltre che l'integrazione e' disposta in via straordinaria nelle more dell'adeguamento delle tariffe a livello nazionale e con procedure certificate.

Nel Lazio si parla di decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori e a livello nazionale di centinaia di migliaia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle 12:40 del 16 settembre