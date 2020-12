Coronavirus, l'assessore D'Amato invita al rigore: "Misure necessarie ancora per tre mesi"

Calano i ricoverati per coronavirus, sia in regime ordinario che in terapia intensiva, ma - come ripetono quotidianamente le autorità sanitarie regionali - "non bisogna abbassare la guardia". In particolare è l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato a parlare di rigore necessario "ancora per almeno tre mesi". Lo fa in un'intervista rilasciata a Il Messaggero. Prima di marzo, sostiene, sarà difficile poter allentare le misure. Questo perché, spiega l'assessore, "il virus circola, l'Rt non è sotto controllo e per la campagna di vaccinazione ci vorrà tempo".

Ma ecco nel dettaglio i numeri del contagio registrati nella giornata di ieri, martedì 8 dicembre. Sono 1501 i nuovi casi positivi al Covid nel Lazio, più 129 rispetto a quelli registrati il 7 dicembre ma a fronte di una crescita dei tamponi eseguiti, 17mila, circa mille in più del giorno prima. Resta sotto 900 casi, per la precisione a 824, la città di Roma. Il giorno prima erano 798. In calo come abbiamo detto i ricoveri, le terapie intensive, e anche i decessi. "Occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva" commenta l'assessore all'Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

I casi totali

Guardando invece ai dati complessivi, abbiamo attualmente 94009 casi positivi al Covid in regione, 3091 ricoverati, 341 in terapia intensiva, 90577 in isolamento domiciliare. In totale da inizio pandemia sono 36418 i guariti, 2701 i deceduti, per un totale di casi esaminati che arriva a 133128.

Il bollettino dello Spallanzani del 9 dicembre 2020

All’Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati “243 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 42 pazienti necessitano di terapia intensiva”. Lo comunica, nel bollettino medico diffuso in giornata l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani aggiungendo che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1446”.

I positivi a Roma città

Nella Asl Roma 1 sono 429 i positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 73, 74, 74, 78, 79, 79, 86 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 254 i positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 76 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 141 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove sono ricoveri. Si registrano due decessi di 86 e 93 anni con patologie.

I contagi nella provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 19 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 80 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 104 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 56, 81, 93 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 175 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 73, 75, 76, 84, 89 e 93 anni con patologie.

I casi nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 379 casi e sono otto i decessi. Nella Asl di Latina sono 210 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 65, 65, 92 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 121 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 58 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 81 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 15 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 86 e 86 anni con patologie.

Gli orari dei negozi cambiano per le feste. L'ordinanza del Comune di Roma

Sempre nel contesto della lotta alla diffusione del SarsCov2 è entrata in vigore, da oggi,9 dicembre, e fino al 6 gennaio 2021, la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi che disciplina gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive in funzione di questa seconda ondata di pandemia da coronavirus. (Qui tutti i dettagli).

Vaccinazione antinfluenzale nelle RSA

Come informa l’Unità di Crisi Covid9 della Regione Lazio: "Ad oggi nella Regione Lazio si è completata la vaccinazione antinfluenzale nell'81% delle strutture RSA. Nello specifico è stata eseguita la vaccinazione in 633 strutture RSA, di cui: 50 nella Asl Roma 1, 55 nella Asl Roma 2, 34 nella Asl Roma 3, 87 nella Asl Roma 4, 128 nella Asl Roma 5, 77 nella Asl Roma 6, 29 nella Asl di Frosinone, 36 nella Asl di Latina, 75 nella Asl di Rieti e 62 nella Asl di Viterbo. Nelle restanti 141 strutture l'attività è attualmente in corso”.

Orari drive in durante le festività

Per quanto concerne il servizio dei drive in, in previsione delle prossime festività natalizie ci saranno delle variazioni di orario per i tamponi: In particolare dalle 08:30 alle 13:00 nelle giornate del: 8, 24, 26 e 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021. Chiusura totale nelle giornate del 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Rimarrà sempre aperto il drive in lunga sosta di Fiumicino e l'aeroporto di Ciampino secondo disponibilità in base ai voli aerei.

Articolo aggiornato alle ore 12:40 del 9 dicembre 2020