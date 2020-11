Coronavirus, scende il rapporto fra tamponi e positivi. D'Amato: "Teniamo alta l'attenzione" 

"Adesso è il momento di tenere alta l'attenzione, affinché le misure adottate diano l'effetto auspicato di raffreddare la curva". Così l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha commentato gli ultimi dati del contagio provenienti dal bollettino medico della Asl di sabato 7 novembre: 2618 i nuovi positivi al coronavirus nella Regione, 1170 nella Capitale. In entrambi i casi inferiori di 81 unità rispetto a quelli del giorno precedente. Un lieve calo che fa ben sperare, specie se letto alla luce di un parallelo aumento dei tamponi effettuati, ben 30mila, con un rapporto test-positivi sceso da 9 a 8,5%.

Nel mentre è partito il piano di rafforzamento della rete sanitaria a livello regionale: entro una settimana i posti letto, come previsto da un'apposita ordinanza firmata ieri da Nicola Zingaretti, raddoppieranno. Ma ecco di seguito i dati del bollettino medico di ieri, territorio per territorio.

I nuovi casi a Roma

Nella Asl Roma 1 sono 518 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 72, 74, 84, 89 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 453 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantanove i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dieci decessi di 73, 74, 75, 80, 80, 85, 88, 89, 90 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 199 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentaquattro sono ricoveri.

Nella Asl Roma 4 sono 177 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 97 anni. Nella Asl Roma 5 sono 384 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 82 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 203 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventidue i casi con link a RSA Mater Dei di Ariccia e diciannove i casi con link a istituto Fatebenefratelli di Genzano. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registra un decesso di 63 anni con patologie.

I nuovi casi nelle province

Nelle province si registrano 684 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 234 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 82, 82 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 301 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 60 e 62 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 96 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 73 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 53 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 54 anni con patologie.

Nel Lazio oltre 49mila positivi

Salgono quindi a 49.036 i casi positivi totali nella regione Lazio, di questi 237 ricoverati in terapia intensiva e 46180 in isolamento domiciliare. Per un totale di 1397 deceduti da inizio pandemia, di 12892 i guariti, e di 63325 casi totali esaminati.

Il bollettino dello Spallanzani del 7 novembre

Sono 251 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma, 42 si trovano in terapia intensiva, mentre 1104 è il totale dei dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali. Questi i dati dell'ultimo bollettino emesso oggi, sabato 7 novembre, dall'istituto ospedaliera di ricerca di via Portuense. I casi di contagio presenti nella struttura sono 9 in più di quelli di venerdì 6 novembre.

Nuovo drive in a Tor Vergata

È attivo dalla giornata di venerdì 6 novembre il nuovo drive-in del Policlinico di Tor Vergata. Qui si eseguono tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 08.00 alle ore 18.00. L'accesso, con ingresso in via dell'Archiginnasio, è consentito solo con la autovettura e solo su prenotazione tramite il portale Salute Lazio. Il drive in è stato allestito in un ampio spazio nel Piazzale Giovanni Paolo II, sotto la Croce che ricorda il Giubileo del 2000.