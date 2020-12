Coronavirus, a Roma più guariti che contagiati. D'Amato: "La strada è ancora lunga"

Scendono i casi di contagio. Nelle ultime 24 ore, a Roma città, ci sono stati più guariti dal coronavirus che nuovi malati. Una buona notizia, certamente, che deve però tenere conto, sia nella Capitale che nel Lazio, del fisiologico minor numero di tamponi eseguiti nel weekend. E che non deve far abbassare la guardia, come subito dichiarato dall'assessore Alessio D'Amato. "La strada è ancora lunga - ha detto il titolare alla Sanità laziale - siamo a lavoro per nuovo aggiornamento del piano ospedaliero Fase IX".

Ma ecco nel dettaglio i numeri del Covid-19 nell'ultimo bollettino medico emesso nella giornata di ieri, lunedì 7 dicembre, dalle Asl. Meno di 800 nuovi casi si sono registrati a Roma città (798). Quasi 300 nuovi casi nei Comuni della provincia di Roma (292) e 282 nelle città capoluogo del Lazio per un totale di 1372 nuovi casi da SarsCov2 nella regione Lazio. Numeri che, come dicevamo, devono tenere conto anche del minore numero di tamponi eseguiti, ovvero quasi 16mila (- 3597 rispetto alle 24 ore precedenti).

Il bollettino del 7 dicembre 2020

Nel complesso sono 93514 gli attuali casi positivi al Covid19 alla data del 7 dicembre novembre. 3209 i ricoverati non in terapia intensiva. 351 i pazienti in terapia intensiva. Sono invece 2668 le persone decedute. 89954 i positivi in isolamento domiciliare. Superano quota 35mila i guariti: sono infatti 35445. Il totale dei casi esaminati alla data di oggi è di 131627 persone.

I dati del contagio a Roma

Nella Asl Roma 1 sono 380 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro casi sono ricoveri. Si registrano undici decessi di 70, 79, 80, 84, 84, 84, 84, 87, 89, 92 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 335 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantaquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi di 70, 77, 78, 82, 83, 87, 91, 94 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 83 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette sono ricoveri. Si registrano quattro decessi di 77, 80, 81 e 84 anni con patologie.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 29 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 58 e 75 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 93 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi di 82, 83, 87, 94 e 96 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 170 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 83, 84, 85, 86, 88, 91 e 91 anni con patologie.

Il virus nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 282 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 162 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 55 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 62, 67, 74 e 86 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 37 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 61 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 28 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 66 e 67 anni con patologie.

Il bollettino dello Spallanzani del 7 dicembre 2020

Come informano dall’ospedale Spallanzani nel consueto bollettino quotidiano all’ospedale epidemiologico “sono ricoverati 239 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 41 sono invece i pazienti in Terapia Intensiva”. A questa mattina, invece, i pazienti dimessi o trasferiti a domicilio o presso altre strutture, sono 1431”.

Campagna record su vaccino antinfluenzale pediatrico

Numeri da record sono quelli sul vaccino antinfluenzale pediatrico. Come informano dall’Unità di Crisi Covid19: “Ad oggi sono già oltre 70 mila le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate dai pediatri di libera scelta (PLS) a fronte delle sole 9.197 dosi dello scorso anno in tutta la campagna vaccinale. I pediatri stanno rispondendo nel migliore dei modi e i medici che stanno vaccinando sono passati dai 149 dello scorso anno ai 388 di quest’anno. Si profila un vero e proprio record nella campagna regionale complessiva di vaccinazione antinfluenzale che per la prima volta nella storia potrà raggiungere, se prosegue questo trend, i due milioni di cittadini vaccinati.

Per quanto riguarda il nuovo vaccino pediatrico FLUENZ TETRA, per cui sono in arrivo 50 mila dosi, lo stesso è consigliato per chi ancora non ha effettuato il vaccino antinfluenzale, in quanto non è necessario il richiamo, e per la fascia di età 2-18 anni, per altro non è necessario fare alcun puntura per la somministrazione. Il vaccino è stato acquistato dal Ministero della Salute ed è autorizzato dagli enti preposti che ne certificano la sicurezza. Pertanto sono destituiti di fondamento alcuni allarmi che stanno circolando immotivatamente”.

Orari drive un durante le festività

Per quanto concerne il servizio dei drive in, in previsione delle prossime festività natalizie ci saranno delle variazioni di orario per i tamponi: In particolare dalle 08:30 alle 13:00 nelle giornate del: 8, 24, 26 e 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021. Chiusura totale nelle giornate del 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Rimarrà sempre aperto il drive in lunga sosta di Fiumicino e l'aeroporto di Ciampino secondo disponibilità in base ai voli aerei.

Test antigenici in farmacia

Per quanto concerne i test antigienici, nella giornata di sabato per la prima volta quelli eseguiti nelle farmacie hanno superato i test rapidi eseguiti nei laboratori privati. Su oltre 10mila test antigienici rapidi, 6671 sono stati eseguiti nelle farmacie e 4970 nei laboratori.