Coronavirus, raddoppiano i posti negli ospedali: "Entro una settimana attivi oltre 5300 letti"

Raddoppiano i posti letto nel Lazio per contrastare l'emergenza Covid. Con una nuova ordinanza la Regione Lazio li ha aumentati dagli attuali 2.913 (di cui 532 in terapia intensiva e sub intensiva) a 5.310 (di cui 901 in terapia intensiva e sub intensiva). "È uno sforzo straordinario che chiediamo alle strutture e dovranno metterlo in campo entro una settimana - ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - il dimensionamento della rete è fatto attraverso scenari, che in questo caso prevedono un'andamento ancora in ascesa della curva epidemica fino a fine novembre, ed è sufficiente a contenerlo".

Intanto, guardando agli ultimi dati disponibili aggiornati a venerdì 6 novembre, abbiamo 1251 nuovi casi di Coronavirus a Roma, 44 in più rispetto quelli registrati giovedì, mentre sono 2.699 i nuovi positivi (-36) nel Lazio. Il tutto a fronte di 29 mila tamponi (-1.539) registrati nella giornata di venerdì 6 novembre. Sono invece 26 i decessi nelle ultime 24 ore (-9) e 279 i guariti (-14). Importante da sottolineare per una corretta lettura dei numeri è il rapporto tra positivi e i tamponi che resta stabile al 9%.

I nuovi casi a Roma e in provincia: i dati del 6 novembre

Nella Asl Roma 1 sono 449 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventiquattro sono i ricoveri. Si registrano quattro decessi di 73, 84, 86 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 452 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centocinquantasei i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano dodici decessi di 55, 56, 65, 68, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 87 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 350 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici sono ricoveri.

Nella Asl Roma 4 sono 95 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 336 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 65, 78, 79 e 80 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 177 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tredici i casi con link a istituto suore Pallottine ‘Il Cenacolo’ a Grottaferrata. Tredici i casi con link a istituto di suore del Buon Pastore ad Albano. Sono in corso le indagini epidemiologiche. Si registra un decesso di 74 anni con patologie.

I casi nelle altre città del Lazio registrati il 6 novembre

Nelle province si registrano 840 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 316 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono 85 i casi con link a RSA di Cori dove è in corso l’indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 87 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 349 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 68 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 147 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano due decessi 81 e 85 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 28 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 76 anni con patologie

Nel Lazio oltre 12mila guariti

Superano quota 46mila i casi positivi nel Lazio: sono, infatti, 46684 i casi contro i 44290 di giovedì. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 234 attualmente (mai così tanti) contro i 222 del 5 novembre. Sono invece 2511 i ricoveri.

Mentre sono 1370 le persone decedute contro le 1344 di ieri. Superano quota 12mila i guariti, raggiungendo così 12653. Il totale dei casi esaminati da inizio pandemia è di 60707.

Nuovo drive in a Tor Vergata

È attivo dalla giornata di ieri il nuovo drive-in del Policlinico di Tor Vergata. Qui si eseguono tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 08.00 alle ore 18.00. L'accesso, con ingresso in via dell'Archiginnasio, è consentito solo con la autovettura e solo su prenotazione tramite il portale Salute Lazio. Il drive in è stato allestito in un ampio spazio nel Piazzale Giovanni Paolo II, sotto la Croce che ricorda il Giubileo del 2000.