Coronavirus, calano decessi e terapie intensive. Roma città scende sotto i 900 casi

Calano i casi e le terapie intensive con i nuovi casi di Coronavirus che a Roma città scendono al di sotto dei 900 positivi (889). 395 i contagi nei Comuni della provincia romana e 395 nel resto del Lazio per un totale di 1632 nuovi contagi da Covid19 nel territorio regionale. Nel complesso alla giornata di domenica 6 dicembre sono 94211 gli attuali casi positivi al Covid19 alla data del 6 dicembre. 3136 i ricoverati non in terapia intensiva. 340 i pazienti in terapia intensiva. Sono invece 2622 le persone decedute. 90735 i positivi in isolamento domiciliare. Superano quota 23mila i guariti: sono infatti 33422. Il totale dei casi esaminati alla data di ieri è di 130255 persone.

Test antigenici in farmacia

Per quanto concerne i test antigienici, nella giornata di sabato per la prima volta quelli eseguiti nelle farmacie hanno superato i test rapidi eseguiti nei laboratori privati. Su oltre 10mila test antigienici rapidi, 6671 sono stati eseguiti nelle farmacie e 4970 nei laboratori.

I casi Covid a Roma del 6 dicembre

Alla giornata di domenica, nella Asl Roma 1 sono 419 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 86, 88 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 324 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centotrentuno sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registra un decesso di 80 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 146 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette casi sono ricoveri. Si registrano due decessi di 77 e 86 anni con patologie.

I contagi nei Comuni della provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 50 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 63 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 137 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 78 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 161 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Coronavirus nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 395 casi e sono sei i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 183 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 75 e 78 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 97 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 54 e 91 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 86 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 59 e 74 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 29 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.