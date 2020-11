Coronavirus Roma, il Lazio verso raddoppio posti letto Covid: saranno seimila

Il Lazio va verso un rafforzamento deciso dei posti letto Covid di fatto raddoppiandoli. Sarebbe pronta, secondo quanto si è appreso, un'ordinanza per portare i circa attuali 2900 posti Covid a 6000. Aumenteranno anche i posti in terapia intensiva dedicati al Covid che saranno alla fine circa 700 mentre ora sono 532.

Nel frattempo ieri, su oltre 30mila tamponi (un numero record) si sono registrati 2.735 casi positivi (più 303 rispetto al 4 novembre ma il dato di oggi tiene conto di 309 ritardate notifiche soprattutto nella Asl Roma 5), 35 decessi e 293 guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi è stabile al 9%.

Del totale dei nuovi casi poco più di 1.200 si registrano oggi nella città di Roma. 770 sono i positivi nelle altre province, di cui 394 nella Asl di Frosinone, 196 in quella di Viterbo, 130 nella Asl di Latina e 50 in quella di Rieti.

Nel Lazio oltre 12mila guariti

Superano quota 44mila i casi positivi nel Lazio: sono, infatti, 44290 i casi contro i 41883 di mercoledì. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 222 attualmente (mai così tanti) contro i 217 del 4 novembre. Sono invece 2508 i ricoveri.



Mentre sono 1344 le persone decedute contro le 1309 di ieri. Superano quota 12mila i guariti, raggiungendo così 12374. Il totale dei casi esaminati da inizio pandemia è di 58008.

In commissione Lazio audizione su Nomentana Hospital

Seduta congiunta delle commissioni Sanità e Lavoro del Consiglio regionale del Lazio per un'audizione sul tema 'Ricorso alla cassa integrazione per 250 lavoratori del Nomentana Hospital'. Una struttura già al centro dell'attenzione nella prima fase della pandemia e che ora vede una recrudescenza dei casi, su cui si innesta la problematica lavorativa. La struttura è finanziata al 90% dalla Regione.

Luis Alberto negativo al tampone



Buone notizie in casa Lazio: Luis Alberto torna negativo al Covid. A dare l'annuncio è stato lo stesso calciatore spagnolo in una storia sul suo profilo Instagram, in cui compare la foto del referto con l'esito "negativo". L'ultima partita giocata dal fantasista biancoceleste risale al 24 ottobre contro il Bologna, poi tre assenze di cui due in Champions League contro Bruges e Zenit. La sua eventuale disponibilità per la gara contro la Juventus però dovrà passare alla prova dei tamponi ufficiali ai quali il gruppo squadra si sottoporrà oggi con esisti sabato mattina. Ma intanto Luis Alberto può tornare ad allenarsi con i compagni già da oggi.

Garante detenuti: "In Lazio 16 positivi in sette istituti"

Sedici positivi al Covid-19 in 7 dei 14 istituti penitenziari del Lazio; zero casi nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. È questo il dato che emerge dal monitoraggio effettuato dalla struttura a supporto del Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasìa. Una situazione che appare, in termini statistici, meno critica rispetto all'esterno, ma comunque preoccupante rispetto alla possibilità che si manifestino veri cluster nelle sezioni più affollate. E' quanto si legge in una nota.