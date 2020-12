Coronavirus Roma, Rt sopra l'1 nel Lazio. D'Amato: "Acquisti sotto casa per evitare assembramenti"

Acquisti sotto casa per evitare assembramenti. E' questo il monito lanciato dall'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato dopo l'ultimo bollettino relativo ai contagi da Coronavirus a Roma e nel Lazio: "Gli acquisti sotto casa aiutano a combattere il Covid, evitando pericolosi assembramenti nei grandi centri commerciali. Si aiuta il piccolo commercio senza dare vantaggi al virus".

Nella giornata dal 5 dicembre, tuttavia, sono state diverse le buone notizia. La prima arriva da Roma che torna sotto i mille casi (996). Diminuisce il numero dei nuovi positivi anche nel Lazio, 1783, a fronte dei 1831 del 4 dicembre e quindi 48 in meno nelle ultime 24 ore, su quasi 21mila tamponi effettuati (-2.027 rispetto a venerdì). Si segnala inoltre il record di guariti: sono 2.109 contro gli 811 del giorno precedente, quindi 1.298 in più rispetto a venerdì.

Nel Lazio 93479 i casi positivi

Ancora sopra quota 93mila i casi positivi nel Lazio: sono infatti 93479 gli attuali contagiati. Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati: sono 3075 contro i 3178 del dato precedente (-103 rispetto a venerdì).

In calo di 11 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 349 contro i 360 del giorno precedente. Mentre, sempre rispetto al 4 dicembre, sono 2608 le persone decedute (+32 morti nelle ultime 24 ore).

Superano quota 32mila i guariti: sono 32536, 2109 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 128mila: sono oggi 128623.

Pratica di Mare come sito di stoccaggio dei vaccini anti Covid

Sarà il sito militare di Pratica di Mare l'hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-COVID19 che il Governo italiano sta approntando. Lo ha annunciato il Commissario Straordinario all'emergenza Domenico Arcuri.

Un hub intermodale militare, di ampie dimensioni, ottimale per la successiva distribuzione dei vaccini, in grado di accogliere vettori aerei, elicotteri e baricentrico per la connettività stradale.

Il nome dell’Operazione sarà EOS come annunciato da Guerini, dal nome della Dea greca dell'aurora. Il Comando Operativo di Vertice Interforze, che gestisce tutte le missioni italiane nel mondo, sta redigendo il piano dell’Operazione EOS che sarà presentato al Ministro nei prossimi giorni.