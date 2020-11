Coronavirus Roma, ieri nuovo picco di contagi in città: mai così tante terapie intensive piene

Nuovo picco di contagi da Coronavirus in un giorno a Roma. Nella Capitale, infatti, si è registrato un nuovo record: ieri, infatti, erano 1247 i contagi, ben 115 in più rispetto quelli e superiori anche all'ultimo picco datato 30 ottobre.

Su oltre 26 mila tamponi mercoledì nel Lazio si sono registrati 2.432 casi positivi, 34 i decessi e 144 i guariti: il valore RT in calo a 1,29.



Un altro dato, tuttavia, è da tenere in considerazione. Era dal 12 aprile scorso (con 203 posti letto occupati) che le terapie intensive degli ospedali di Roma e del Lazio non raggiungevano questi numeri, superandoli anche. Ad oggi infatti sono 217 i posti letto occupati dai malati gravi positivi al Covid: mai così tanti.

"Aldilà dei colori delle fasce quello che conta è mantenere alta l'attenzione e raffreddare la curva. E' ancora una fase tutta in salita e sarà lunga", dice l'assessore ala sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Nel Lazio oltre 12mila guariti

Superano quota 41mila i casi positivi nel Lazio: sono, infatti, 41883 i casi contro i 39729 di martedì. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 217 attualmente (mai così tanti) contro i 197 del 3 novembre. Sono invece 2317 i ricoveri.



Mentre sono 1309 le persone decedute contro le 1275 di martedì. Superano quota 12mila i guariti, raggiungendo così 12081. Il totale dei casi esaminati da inizio pandemia è di 55273.

A breve tamponi in 11 laboratori privati

A breve undici laboratori privati nel Lazio effettueranno i tamponi. La Regione Lazio informa che sono state inviate le indicazioni ai primi 11 laboratori privati che si sono dichiarati pronti per l'effettuazione del proficiency test presso il laboratorio di virologia dell'istituto Spallanzani.



Sono stati consegnati i primi kit per i tamponi antigenici rapidi ai medici di medicina generale presso gli studi aggregati. Lunedì inoltre arriveranno altre 1,4 milioni di dosi del vaccino antiinfluenzale dopo averne fornite già un milione. Partito il sistema di prenotazione online nei dtive in anche nella Asl roma 4, Asl di Frosinone e Asl di Rieti e presto nella Asl Roma 5. Il 6 novembre apre il nuovo drive di Roma a Tor vergata, il 63° della rete regionale.