Coronavirus Roma, nel Lazio l'indice Rt torna sopra 1. D'Amato condanna gli assembramenti nei centri commerciali

Il valore Rt torna lievemente sopra 1 a 1.04 nel Lazio mentre a Roma resta a 0.81. Si tratta di quel parametro in base al quale viene calcolata la capacità di un'epidemia di espandersi e che rivela il numero di persone che in media vengono infettate da ogni caso positivo.

Un dato che "indica che non bisogna abbassare la guardia" spiega l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che aggiunge: "Occorre il massimo rigore ed evitare i cali di attenzione come purtroppo abbiamo segnalato a partire dagli assembramenti nei centri commerciali".



Pertanto, "mantenere il rigore nelle prossime festività è un elemento essenziale per evitare una nuova ondata". Fermo restando che "l'incidenza a 14 giorni è pari a 505.8 per 100 mila abitanti. La classificazione complessiva del rischio moderata".

Secondo gli ultimi dati, continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus nel Lazio anche se la curva appare più stabile. In tutto il territorio sono 1831 i contagiati nelle ultime 24 ore mentre nella Capitale i casi da 1013 sono passati a 1034 in un giorno.

125009 casi Covid nel Lazio da inizio pandemia

Superano quota 92mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 92879 gli attuali contagiati. Diminuiscono i ricoverati in un giorno: sono 3233 contro i 3282 di mercoledì.

Aumentano invece di 14 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 364. Mentre sono 2514 le persone decedute contro i 2476 del 2 dicembre. Superano quota 29mila i guariti: sono infatti 29.616, quindi 756 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 125mila: sono oggi 125009.

Tamponi drive-in: durante le feste test fino alle 13. Chiusure a Natale e Capodanno

Durante le festività natalizie tutti i drive-in della Regione Lazio saranno sempre aperti e con orario ridotto dalle 8:30 alle 13:00 solo nei giorni del 8, 24, 26, 31 dicembre e 6 gennaio.

Gli unici due giorni di chiusura saranno il giorno di Natale (25 dicembre) e il giorno di Capodanno (1 gennaio), ad eccezione del drive in lunga sosta di Fiumicino che rimarrà sempre aperto e il drive in dell'aeroporto di Ciampino, aperto secondo il piano voli.