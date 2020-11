Coronavirus Roma, aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva: venerdì aprirà nuova area al San Camillo

Ritornano sopra quota duemila i nuovi casi nel Lazio a fronte, però, di un aumento di quasi seimila tamponi rispetto a ieri. Si registrano infatti 2.209 positivi su oltre 25mila tamponi (+5.907), 21 decessi e 242 guariti. Roma, che per due giorni consecutivi aveva contato meno di mille casi giornalieri, ne registra 1132.



A Latina, invece, il punto più basso dei contagi: con 53 casi. "È stata la provincia su cui sono partite prima le misure di restrizione" ha ricordato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che ha anche annunciato: "Venerdì aprirà la nuova area di pronto soccorso del San Camillo di Roma".



Nelle province sono 678 i casi nelle ultime 24 ore mentre scende il rapporto tra positivi e i tamponi (8%). Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 197 attualmente contro gli 185 del 2 novembre.

Nel Lazio superano quota 11mila i guariti

Superano quota 39mila i casi positivi nel Lazio: sono, infatti, 39729 i casi contro i 33.906 di sabato. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 197 attualmente contro gli 185 del 2 novembre. Sono 2192 i ricoveri. Mentre, sempre rispetto al 2 novembre, sono 1275 le persone decedute contro le 1254 di ieri. Superano quota 11mila i guariti, raggiungendo quota 11837. Il totale dei casi esaminati è di 52841.

In Asl Rm3 domenica Open Day per vaccino antinfluenzale

Domenica 8 e 22 novembre, dalle ore 8:30 alle ore 19:30, la Asl Roma 3 organizzerà degli Open day dedicati alla vaccinazione antinfluenzale. Per i cittadini residenti nel territorio di competenza della Asl Roma 3, che comprende le zone di Ostia e Fiumicino, con età compresa tra i 6 e i 59 anni, privi di patologie di rischio, la prestazione sarà gratuita e senza prenotazione. Sono previste tre postazioni di vaccinazione: Acilia struttura tensostatica dedicata - parcheggio di fronte presidio ASL Roma 3 di via Casal Bernocchi n. 73; San Camillo Ex asilo ospedale - via Ramazzini n. 66; Casa della Salute di Ostia - Lungomare Paolo Toscanelli n. 230.

Procura Figc apre inchiesta sui protocolli sanitari della Lazio

La Procura della Federcalcio guidata da Giuseppe Chinè ha appena aperto un'inchiesta su eventuali violazioni dei protocolli sanitari da parte della Lazio.

L'indagine mira a verificare la correttezza procedurale dei tamponi covid eseguiti negli ultimi giorni dalla società biancoceleste per i suoi tesserati.

La Roma ha distribuito 10mila mascherine nelle scuole

La Roma ha distribuito 10 mila mascherine nelle scuole della Capitale e ieri l'ad giallorosso, Guido Fienga, e la Sindaca Virginia Raggi sono andati di persona a consegnarle in un istituto elementare di San Basilio. Questa è stata solo una delle tante iniziative aperte dalla Roma dal lockdown in poi per fronteggiare il Covid-19.