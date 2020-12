Coronavirus Roma, nel Lazio indice Rt sotto l'1: i pazienti nelle terapie intensive però aumentano

Il valore del contagio Rt rimane stabile sotto l'1, è quindi 0.9. E' questa la buona notizia dell'ultimo bollettino di Coronavirus nel Lazio. Roma città, seppur leggermente in calo rispetto al giorno precedente, resta sopra i mille contagi in un giorno: sono infatti 1013 i nuovi contagiati contro i 1038 di mercoledì (-25 rispetto al 2 dicembre).

In totale, nel Lazio, sono stati registrati 1769 casi, considerando però i 1896 rispetto a mercoledì. Trentotto i morti, ovvero sette in meno rispetto a mercoledì. In calo anche il numero dei guariti: sono 756 contro i 780 del giorno precedente. Aumentano però, e questa è una brutta notizia, i pazienti nelle terapie intensive: sono 14 in più.

"Diminuiscono i focolai attivi - spiega l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - e si riduce il tasso di occupazione dei posti letto di area medica".

125009 casi Covid nel Lazio da inizio pandemia

Superano quota 92mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 92879 gli attuali contagiati. Diminuiscono i ricoverati in un giorno: sono 3233 contro i 3282 di mercoledì.

Aumentano invece di 14 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 364. Mentre sono 2514 le persone decedute contro i 2476 del 2 dicembre. Superano quota 29mila i guariti: sono infatti 29.616, quindi 756 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 125mila: sono oggi 125009.

Stretta alle vie dello shopping per festività

Sorvegliate speciali in vista delle prossime festività le principali vie dello shopping della Capitale, abitualmente molto affollate per gli acquisti natalizi. Oggi è in programma una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per fare il punto sulle misure da mettere in campo a Roma in vista dei prossimi appuntamenti.

Sul tavolo il dispositivo di sicurezza per il weekend e per il ponte dell'immacolata e probabilmente anche l'ultimo Dpcm per le festività natalizie. Sotto la lente in particolare principali vie dello shopping del centro storico, e non solo, dove potrebbero riversarsi molte persone per gli acquisti di Natale. Negli scorsi fine settimana per evitare assembramenti sono stati contingentati gli accessi nelle principali vie dello shopping dal 'Tridente' a via Cola di Rienzo.