Coronavirus Roma, dopo 26 giorni il Lazio torna sotto quota 2 mila casi. Nuovo record di guariti

Quello fatto registrare domenica 29 novembre è il "miglior dato del mese, arrivato dopo 26 giorni siamo sotto quota 2 mila casi".

A dirlo è l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, commentando l'ultimo bollettino di Coronavirus a Roma e nel Lazio in cui emerge il lieve calo il numero dei contagi a livello regionale: 1993 i nuovi casi positivi contro i 2070 di sabato, su quasi 23mila tamponi effettuati.



Diminuiscono i contagiati anche a Roma: sono 1154 a fronte dei 1222 del 28 novembre. Le altre buone notizie arrivano dal numero dei pazienti guariti: sono 1524 contro i 717 del giorno precedente, un vero e proprio record.

"Occorre continuare così, i risultati stanno premiando le scelte fatte: numero alto dei tamponi, rigore nei comportamenti e unità mobili nella gestione dei focolai", sottolinea D'Amato.

Nel Lazio 89712 i casi positivi

Superano quota 89mila i casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore: sono, infatti, 89712 i contagiati contro gli 89262 delle 24 ore precedenti. L'incremento è, quindi, di 450 unità. Aumentano leggermente i ricoverati: stando ai dati di domenica sono 3358, 6 in più rispetto a sabato. Scende di una unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 355.

Mentre sono 2328 le persone decedute contro i 2309 del 28 novembre. Superano quota 26mila i guariti: sono infatti 26151, mai così tanti. Il totale dei casi esaminati superano quota 118mila: sono oggi 11.191 contro.

Medici: "Sì a shopping ma senza assembramenti"

"Siamo stati bravi, i dati nel Lazio sono buoni, ma questo non vuol dire assolutamente liberi tutti. Quindi sì allo shopping, ma nel rispetto delle regole base: mascherine, igiene e, soprattutto in questo caso, distanziamento. Evitate situazioni rischiose e se c'è particolare afflusso rimandate e andateci un altra volta". E' l'appello del presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, dopo le polemiche per gli assembramenti all'inaugurazione di un nuovo centro commerciale a Roma.

"E' fondamentale - sottolinea Magi all'Adnkronos Salute - il rispetto di queste regole che ci stanno permettendo di tenere bassi i numeri e al tempo stesso di avere un po' di mobilità. Certo, gran parte dell'economia soffre, ma ricordiamoci che prima ne usciamo, prima potremo riprendere una vita normale e ci potrà essere una ripartenza economica. Dunque - ribadisce - evitiamo di fare assembramenti. Dobbiamo essere prudenti, anche perché stiamo andando incontro all'inverno che favorisce il virus".