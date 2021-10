Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 29 ottobre 2021

Continua a salire la curva di contagi da Covid a Roma e nel Lazio. Nella Capitale, infatti, sono 298 i nuovi positivi a fronte dei 291 di ieri e dei 216 di due giorni fa. Oggi nel lazio su 13.652 tamponi molecolari e 19.753 tamponi antigenici per un totale di 33.405 tamponi, si registrano 583 nuovi casi positivi in tutta la regione, ossia 11 in meno rispetto a ieri.

Sono 6 i decessi e 423 i guariti nelle ultime 24 ore. Sono 370 i ricoverati (+13) e 48 i pazienti nelle terapie intensive (+1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. "È importante fare il richiamo dopo i 180 giorni senza aspettare la scadenza del Green Pass", ha detto l'assessore D'Amato parlando dei vaccini e della terza dose.

Sono 9.241 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 371 ricoverati, 48 in terapia intensiva e 8.823 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 376.053 e i morti 8.786, su un totale di 394.080 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

* Asl Roma 1: sono 79 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 175 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 23 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 53 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 71 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 138 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina: sono 46 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Viterbo: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.