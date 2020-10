Coronavirus Roma, Regione lavora a nuova ordinanza per gli ospedali: occupato il 57% dei posti letto

Sfiorano quota duemila i nuovi casi di Coronavirus nel Lazio. Su quasi 23 mila tamponi (-2.275 rispetto al giorno precedente) si sono registrati 1.963 casi positivi (30 in meno di martedì), 19 decessi e 140 i guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi è 8,5%.

I dati dell'ultimo summit tra Asl e ospedali di Roma e del resto della regione disegna un quadro tuttavia coerente con quello dei giorni precedenti.

Nel complesso sono 27946 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 26111 sono in isolamento domiciliare, 1669 sono ricoverati non in terapia intensiva, 166 sono ricoverati in terapia intensiva (restano stabili rispetto al giorno precedente). 1158 sono i pazienti deceduti e 10788 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 39892 casi.

Il potenziamento degli ospedali a Roma nel Lazio

Nel frattempo continua il potenziamento della rete ospedaliera Covid ad un ritmo di oltre 120 posti al giorno. Attualmente i posti letto occupati sono il 57% dei programmati, che sono complessivamente solo per Covid positivi 2.913, mentre le terapie intensive e sub intensive solo Covid positivi occupate sono il 31% di quelle programmate. Tutti i posti programmati saranno attivati entro il 7 novembre.

L'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato ha annunciato che si sta lavorando a una nuova ordinanza per ampliare ulteriormente i posti programmati con altri 1.450 ordinari e con altri 80 posti di terapia intensiva. Ad oggi - è stato reso noto dall'assessorato - i posti Covid già attivati in terapia intensiva e sub intensiva sono 371 e i posti ordinari Covid attivi sono 2.032 (sabato arriveranno a 2.247).

Ci sono inoltre 146 le stanze disponibili nella rete delle strutture alberghiere assistite per Covid positivi clinicamente guariti. Mentre è stato riattivato il Covid Center al Campus Biomedico. Alla luce dell'andamento epidemiologico l'Unità di Crisi regionale ha disposto la temporanea sospensione degli accessi al pronto soccorso dalle mezzanotte per poter destinare ai pazienti Covid 57 posti letto, di cui 13 di terapia intensiva 8 semintensiva e 36 di medicina. Nuovi Covid Center al San Filippo Neri, al Vannini, a Palestrina e ad Albano.

Unità di crisi: "Segnalati abusi su tariffe test in laboratori privati"

"Giungono alcune segnalazioni di cittadini in merito a comportamenti opportunistici sulle tariffe dei test antigenici applicate al pubblico dai laboratori privati che in alcune circostanze raddoppiano o triplicano la tariffa concordata di 22 euro o inseriscono dei sovraprezzi immotivati". Lo comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

"È stato inviato formalmente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a tutti i Comandi dei Carabinieri dei Nas del Lazio l'elenco delle strutture autorizzate all'esecuzione dei test antigenici e gli accordi sottoscritti con le associazioni di categoria Aiop, Anisap, Unindustria e Federlazio al fine di ogni determinazione di competenza e di sorveglianza su eventuali fenomeni distorsivi - prosegue l'Unità di Crisi regionale -. Tutte le segnalazioni dei cittadini verranno puntualmente riscontrate e avviate le revoche delle autorizzazioni lì dove permanga una modalità difforme dall'accordo sottoscritto".

Morto Pino Scaccia, storico corrispondente Rai

È morto Pino Scaccia, storico inviato della Rai ed ex capo redattore dei servizi speciali del Tg1. Romano, aveva 74 anni. Era ricoverato al San Camillo e si è aggravato a seguito delle complicazione dovute all'infezione da Covid.