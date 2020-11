Coronavirus, a Roma virus più lento che nel resto del Lazio: indice Rt è di 0,68

L'epidemia rallenta, ma il Lazio e Roma sono ancora lontani dal potersi dire "fuori pericolo". Ci sono numeri senza dubbio positivi come l'indice rt (fermo allo 0,8) oppure come il tasso di positivi sui tamponi effettuati (ieri al 7%). Ma ci sono anche cifre che restano alte, più alte di quelle della primavera scorsa. Ancora sopra i 2000 il numero dei nuovi positivi nel Lazio. Alto ancora il numero delle terapie intensive, salito di un'unità anche ieri. Alto alcora il numero degli attualmente positivi, 89262. Insomma, nessun allarme, ma non piò essere neanche il libera tutti che in tanti auspicano.



Anche per questo ieri Zingaretti ha invitato a non abbassare la guardia: "Lo dico con grande rispetto anche in vista delle festivitànatalizie: attenzione agli assembramenti, alle fine, ai luoghi frequentati a livello di massa. Dobbiamo continuare a combattere- ha aggiunto- e siamo piu' forti perche' abbiamo visto che la curva scende e questo dato è figlio delle regole che dobbiamo continuare a rispettare".

Le buone notizie

Buone notizie dal rapporto positivi e tamponi che si ferma al 7% e dall'indice Rt che si conferma sotto l'1% (0,8%). Relativamente a questo indice a Roma il valore RT è 0.68 – Latina 0.65 – Frosinone 1.35 - Rieti 0.88 e Viterbo 0.95.

I dati a Roma città

Nella Asl Roma 1 sono 528 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Ventiquattro sono ricoveri. Trentanove i casi con link a casa di riposo Cassia Residence in corso l’indagine epidemiologica. Si registrano cinque decessi di 65, 66, 72, 73 e 89 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 413 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centottanta sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano tre decessi di 80, 82 e 91 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 281 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 74 anni con patologie.

I dati in provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 101 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 198 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 53 e 70 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 113 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 85 anni con patologie.

I dati delle altre province

Nelle province si registrano 436 casi e sono tredici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 169 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 73, 73 e 73 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 115 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 52, 62 e 83 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 90 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 52, 69, 80 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 62 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 83, 89 e 104 anni con patologie.